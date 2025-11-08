強逼12歲女兒日本賣淫「母也在台性交易」人已被逮在收容所
社會中心／綜合報導
日本警方偵破一起12歲泰國籍少女的賣淫事件，仔細追查後發現，該名少女竟是被媽媽帶入日本，媽媽要她「好好工作」後便離開飛離日本。據了解，少女母親在事發後離開日本，但她並沒有直接返泰，反而是飛來台灣從事性工作，目前已經遭逮。據了解，少女的母親現在人在台北收容所，移民署將視刑事局及調查局偵辦結果，再決定將少女母親遣返至何國。
根據綜合日媒報導，該名少女於今年6月下旬和母親一起入境日本，母親在少女開始工作約2個星期後便離開日本，而在這期間；此外，這起案件被偵破前，該名少女被迫在一間按摩店工作，33天內共接待61名男性顧客，這段期間賺的錢遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。
報導指出，警方逮捕了一名在東京都調布市經營按摩店的經營者細野正之（51歲），他所經營的按摩店涉及讓12歲的泰籍少女工作，已經違反《勞動基準法》。而該名少女向警方供稱，自己的母親將她交給按摩店後就回國，媽媽向她表示，要她努力工作貼補家用，她雖然多次想回國見家人、讀書，但是也只好忍耐。
據悉，該名少女在8月離職，但其被母親此事後，竟要求她到另一間違法按摩店繼續賣淫。少女雖曾聽說居留超過15天可能遭逮捕，但在長期壓迫下終於鼓起勇氣，於9月16日向東京出入國在留管理局表示，「想回泰國」，才讓整起案件曝光。
如今，泰國警方也介入此案和日方合作，協助將被害少女接回泰國安置。泰國當局指出，少女母親現年29歲，少女也表示：「母親也在新加坡和台灣等國從事性交易，我們幾乎沒什麼時間在一起。」根據泰國警方調查，少女的母親目前在台灣工作。
對此，刑事局國際科表示，目前本科已初步掌握案情，並與泰國及日本警方洽詢相關細部資訊；另外，本案涉及泰國籍被收容人，後續將與內政部移民署共同調查，藉以釐清全案事實。
移民署則表示，今年9月間，少女母親持免簽證入境，現已逾期停留，加上她在台違反《社會秩序維護法》，經警方裁罰後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業；本署將持續與刑事局、泰國警方等相關單位聯繫，必要時提供蒐報違法情訊，藉以跨境共同打擊犯罪。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
回收場又失火…「玉里人的法國爸爸」：員工一半有殘障手冊，將持續經營
落水女喊名曝警消身分…他急解釋因貼心「想幫敷料」引衝突
12歲少女被母拐到日本賣淫…曝泰籍媽「也在台灣」從事性交易
太子集團神秘二把手「控台23家公司」…國安列管300人竹聯、四海也涉入
其他人也在看
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 22 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 12 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 15 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。民視 ・ 1 天前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
幫太子集團轉資產通風報信！管家凃又文交保30萬 檢方怒提抗告
據《ETtoday新聞雲》報導，檢方指出，太子集團由主嫌陳志操控，長期進行跨國電信詐騙，並由中國籍親信李添在台設立洗錢據點。王昱棠負責開設人頭公司，辜淑雯則招募人員，李守禮與邱子恩協助處理李添的個人事務。凃又文則負責集團在台的重要不動產，包括和平大苑11戶豪宅的管...CTWANT ・ 1 天前
太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團，五名聲押被告中，在台主嫌王昱棠等四人收押禁見，唯獨和平大苑管家涂又文，三十萬交保。但如今太子集團更被爆出，還有一名神秘二把手，中國籍胡小偉，不但掌控台灣23家公司，疑似跟中共高層關係密切，另外還傳出兩名集團要角入台卡關，有藍營立委協助。民視 ・ 1 天前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前
太子集團「在台大boss」王昱棠、總務長李守禮遭羈押禁見
檢警偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，4日查扣集團在台逾45億元資產，並拘提主嫌王昱棠在內的25名被告，繼博弈公司天旭國際科技人資長辜淑雯遭到羈押禁見後，台北地院裁定負責過戶名車的「總務長」李守禮、太子集團在台最高幹部王昱棠、幫忙開走跑車的邱子恩羈押禁見，處理「和平大苑」鑰匙與帳本的凃又文則以30萬元交保，限制出境出海。鏡報 ・ 1 天前
「家人認為我是沒用的老人」 遭詐460萬1年開庭20次 沒拿回任何錢
台灣投資詐騙案件層出不窮，一名新北市男子就成為假投資詐騙的受害者，被騙走460萬元後，人生徹底改變。這位男子不僅家庭關係緊張，被家人視為「沒用的老人」，一年來更奔波法院達20次，卻仍未能追回任何款項。根據打詐儀表板數據顯示，截至11月4日，全台假投資詐騙財損金額高達8000多萬元，儘管各地警方積極打擊詐騙，但假投資詐騙仍居各類詐騙手法之首，主要是因為詐騙集團善於利用人性弱點，加上跨境犯案增加了偵辦難度。TVBS新聞網 ・ 10 小時前