強逼12歲女兒日本賣淫「母也在台性交易」人已被逮在收容所

泰國狠母在台賣淫遭逮。（示意圖，非當事人 / pexels）

日本警方偵破一起12歲泰國籍少女的賣淫事件，仔細追查後發現，該名少女竟是被媽媽帶入日本，媽媽要她「好好工作」後便離開飛離日本。據了解，少女母親在事發後離開日本，但她並沒有直接返泰，反而是飛來台灣從事性工作，目前已經遭逮。據了解，少女的母親現在人在台北收容所，移民署將視刑事局及調查局偵辦結果，再決定將少女母親遣返至何國。

根據綜合日媒報導，該名少女於今年6月下旬和母親一起入境日本，母親在少女開始工作約2個星期後便離開日本，而在這期間；此外，這起案件被偵破前，該名少女被迫在一間按摩店工作，33天內共接待61名男性顧客，這段期間賺的錢遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。

報導指出，警方逮捕了一名在東京都調布市經營按摩店的經營者細野正之（51歲），他所經營的按摩店涉及讓12歲的泰籍少女工作，已經違反《勞動基準法》。而該名少女向警方供稱，自己的母親將她交給按摩店後就回國，媽媽向她表示，要她努力工作貼補家用，她雖然多次想回國見家人、讀書，但是也只好忍耐。

據悉，該名少女在8月離職，但其被母親此事後，竟要求她到另一間違法按摩店繼續賣淫。少女雖曾聽說居留超過15天可能遭逮捕，但在長期壓迫下終於鼓起勇氣，於9月16日向東京出入國在留管理局表示，「想回泰國」，才讓整起案件曝光。

如今，泰國警方也介入此案和日方合作，協助將被害少女接回泰國安置。泰國當局指出，少女母親現年29歲，少女也表示：「母親也在新加坡和台灣等國從事性交易，我們幾乎沒什麼時間在一起。」根據泰國警方調查，少女的母親目前在台灣工作。

對此，刑事局國際科表示，目前本科已初步掌握案情，並與泰國及日本警方洽詢相關細部資訊；另外，本案涉及泰國籍被收容人，後續將與內政部移民署共同調查，藉以釐清全案事實。

移民署則表示，今年9月間，少女母親持免簽證入境，現已逾期停留，加上她在台違反《社會秩序維護法》，經警方裁罰後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業；本署將持續與刑事局、泰國警方等相關單位聯繫，必要時提供蒐報違法情訊，藉以跨境共同打擊犯罪。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

