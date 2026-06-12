強過「高虹安條款」再推「柯文哲條款」 民進黨斥藍白破壞司法法制

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨今嚴正譴責 藍白假借「仔細審查總預算」之名通過延會，然而至今總預算遲未審完，卻接連推動多項爭議法案，將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪工具。（資料照片／張哲偉攝）



藍白立院黨團今（12日）聯手通過被稱為「高虹安條款」的《公職人員選舉罷免法》修正案，未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動者，仍可登記為公職人員候選人，及提出被稱為「柯文哲條款」的《刑事訴訟法》修正草案，包含「刪除串證羈押要件」並「大幅縮短羈押期限」，民進黨發言人李坤城今嚴正譴責， 兩黨日前假借仔細審查總預算之名強行通過延會，至今總預算未審完，卻接連推動多項爭議法案，企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪工具。

廣告 廣告





李坤城今天在民進黨新聞稿中指出，立法院司法法制委員會昨日審議由立委翁曉玲提出、藍白兩黨共同推動的「刑事訴訟法」修正草案，企圖大幅縮短羈押期限。此舉等同讓檢方偵辦形同斷手斷腳，將嚴重壓縮打詐、緝毒等重大案件的偵辦時間，導致司法機關於涉嫌共犯、上下游組織及串證滅證風險高之案件中，調查能力大幅受限。該提案不僅引發法界與檢方強烈反對，甚至連自家人都不挺，國民黨立委吳宗憲便公開直言，此修法將導致我國刑事犯罪偵查全面崩潰。





李坤城進一步質疑，藍白陣營「因人設事」的手段已非首例。立法院稍早強行三讀通過「公職人員選舉罷免法」第26條修正案，放寬易服社會勞動者的參選限制，此舉顯然是為特定人士量身打造的「高虹安條款」。由於高虹安誣告案二審遭判處有期徒刑6月，未來若判決確定且准予易服社會勞動，依法恐無法登記參選，藍白卻在選舉登記前夕迅速修正法律，時間點與高虹安案高度吻合，完全是在為其掃除參選障礙。





李坤城強調，從國民黨試圖推動減輕連署行賄罪責的「周典論條款」，到今天強行通過的「高虹安條款」以及企圖縮短羈押期限的「柯文哲條款」，藍白種種作為，完全證明在野黨就是把立法權變成為個案處理法律後果的工具。





李坤城表示，法律制度雖可修正討論，但絕不能淪為服務特定人士的個案工具。請藍白別再將寶貴的會議時間浪費在替自家人解套，儘速完成總預算審查，履行立法委員最基本的法定職責。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

台灣首種特有滅絕鳥類被台大發現 「滅絕孔雀」比帝雉還巨大

【一週天氣】鋒面來回拉鋸 氣象署發「12縣市」豪雨特報

傳史瓦帝尼總理有意與中國建交 外交部反擊揭真相