強酸排鳳山溪 議員轟重罰無用

高雄鳳山溪近日接連遭廢水汙染，經高市府環保局調查，有建商3日抽取地下水後，未妥善處理就直接排放側溝，另有電鍍工廠4日將強酸廢水繞流偷排，導致鳳山溪嚴重汙染，環保局將對建商及電鍍工廠依《水汙法》開罰。對此，議員痛批，鳳山溪汙染事件頻傳，市府應設置工業汙水處理廠，建立完善納管與監控機制，而非只會開罰了事，這樣等同縱容不肖業者持續偷排。

有民眾3日發現鳳山溪水色異常，原本清澈溪水變成「黃河」，且有魚群翻肚死亡，經環保局調查，某建商在鳳山區1棟大樓抽取地下室廢水後，未妥善處理就直接排放到側溝，環保局將依《水汙法》對建商開罰3萬至300萬元。

未料，隔日環保局又接獲民眾陳情，稱鳳山溪水色呈現不自然墨綠色，環保局人員隨即稽查沿岸工廠，發現1間市府列管領有廢水排放許可的電鍍工廠違法偷排，該廠雖設有廢水處理設施，卻未依規定將廢水收集處理，而是直接倒入廁所洗手台，由廠內繞流排放，造成嚴重汙染。

環保局表示，該電鍍工廠於民國103年5月27日就曾因放流水超標遭開罰17萬元罰緩。此次該廠排放pH值1.88的青綠色酸性廢水，汙染鳳山溪上游坔埔排水，違反水汙法第7條及第18-1條規定，除將依法對工廠裁處6萬至2000萬元罰鍰外，並命其立即停止排放。

高市議員李雅靜痛批，鳳山溪汙染事件一再重演，她多次建議市府在上游設置汙水處理廠，建立完善納管與監控機制，從源頭改善水質問題，而非事後補救，僅以開罰了事，這樣等同縱容違法工廠持續偷排，屆時鳳山溪恐變成名副其實的「毒溪」，市民會成為最大受害者。