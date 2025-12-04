強降雨重創斯里蘭卡 慈濟人發放熱食飲水.捐血活動

斯里蘭卡受到極端氣候強降雨重創，災情慘重。慈濟志工馳援災區，送上熱食與飲水，並在可倫坡聯手舉辦緊急捐血活動，凝聚社會善力，為災民注入一絲希望。

突如其來的水患襲擊，村莊幾乎被吞沒。水逐漸退了，但村民還沒走出噩夢。受災居民 ：「我的房子也受到了洪水影響，現在面臨很多問題。」

這是漢班托塔的西里亞加馬村，慈濟志工一接到求助訊息，快速動員準備400份熱騰騰的餐點。受災居民 ：「謝謝慈濟還有上人， 在艱難時期給我們的幫助，祝福您們繼續保持這分熱情，做更多善事。」

廣告 廣告

隔天，志工又準備了1,100份的早餐與瓶裝水，許多家庭因為道路損壞無法前來領取，志工帶著物資沿著泥濘小路走了四公里，把食物和水送到每個角落。受災居民 ：「我們沒有水喝，這真是太珍貴了， 非常感謝 祝您功德倍增。」

洪災重創，血庫告急。慈濟聯手國防大學附設醫院（UHKDU）緊急舉辦捐血活動，成功募集112袋寶貴血液。醫師 佩雷拉：「今天我很高興能與慈濟合作，這其實是我第3次，還是第4次來這裡了，志工們真的非常熱心，我們一提出請求，他們就毫不猶豫答應幫忙。」

捐血者 阿努拉中士：「每個人都清楚我們國家，目前面臨的情況，因此我為慈濟迅速(一兩天)，就組織了這樣的活動 感到敬佩。」

捐血者 拉文杜：「這裡的人們非常友好，給了我們很大的支持，大家都很熱情 來到這裡真好。」

更多 大愛新聞 報導：

史上最慘洪澇 斯里蘭卡130萬人受災

極端氣候現前 亞洲洪災破千死

