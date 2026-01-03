強降雪道路封閉！日民眾新年參拜受困 130人被迫在神社過夜

位於日本埼玉縣秩父市的三峯神社昨（2）日晚間，因強降雪造成積雪、道路結冰，導致周邊道路封閉，多位參拜者無法返家，被迫留在神社度過一夜。目前通往三峯神社的縣道仍實施通行管制，尚不確定何時會重新開放。

降雪導致三峯神社周邊道路封閉。（圖／NNN）

根據《日本電視台》與《NHK》等日媒報導，埼玉縣當局及警方通報，三峯神社的周邊縣道昨晚因雪勢而實施通行管制，導致前往參拜的民眾無法返家。神社的停車場及周邊道路，共有約70台車輛受困動彈不得。

神社方面表示，約有130人在神社內過夜。為因應突發狀況，神社也開放了大廳、休息室等空間供民眾休息使用，並提供了餐食。截至目前，沒有人因此身體不適，也有部分民眾則是選擇在汽車內過夜。

降雪導致三峯神社周邊道路封閉。（圖／NNN）

另一方面，在通往神社的縣道前方水壩周邊停車場，停放著許多前來參拜民眾的車輛。一位等待解除管制的30多歲男子表示，「原本打算前往參拜，但已經在這裡滯留了2個小時」。

由於縣道持續出現路面結冰及車輛打滑等狀況，相關單位表示，通行管制解除時間仍無法確定。

