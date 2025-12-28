強震來襲！新北新新莊龍安陸橋磁磚崩塌 宏匯廣場地裂12公尺

強震襲擊台灣，新北市多處出現災情！一場規模7.0的強震在27日深夜11時05分驚醒全台民眾，新莊丹鳳高中前的龍安陸橋外牆磁磚大面積剝落，紅磚堆滿階梯；新莊宏匯廣場前斑馬線出現長約12公尺、寬1公分的裂縫；土城一處公寓頂樓水塔也因地震位移傾倒，所幸相關單位已迅速採取應變措施，未造成人員傷亡。值得注意的是，龍安陸橋在地震前3天就有民眾發現磁磚膨脹並出現裂縫，已向相關單位反映。

新北新莊龍安陸橋磚塊大面積崩落。（圖／TVBS）

龍安陸橋的磁磚崩落事件引起關注，現場可見牆面大片剝落，內層水泥裸露在外，維護單位已緊急拉起封鎖線。新北市議員陳世軒表示，早在3天前就有民眾在網路上反映這座橋樑外面的磁磚已經膨脹並出現長條型裂縫，他當時已向工務局反映，但得到的回覆是公所在8月時檢查過，認為沒有使用疑慮，結果如今卻發生磁磚崩落情況。相關單位接獲通報後，連夜派人清理殘骸，初步檢查發現天橋主體結構沒有異常，預計在表面修復後即可重新開放。

新莊宏匯廣場前路面出現長達12公尺的裂縫。（圖／TVBS）

除了龍安陸橋外，新莊宏匯廣場前的斑馬線地面也出現裂痕。公所表示，這條長約12公尺、寬1公分的裂縫原本就存在，但地震後明顯擴大，養工處已先行完成填補，預計29日進行局部刨鋪，並同步檢查路基有無鬆動。

新北土城有公寓頂樓的水塔不敵強震傾倒。（圖／翻攝自Threads@x819421._.0425）

在土城地區，一棟公寓頂樓的水塔因地震而位移傾倒，有墜落危險。警方立即採取行動，逐戶通知居民並上樓查看情況，緊急將水塔重新固定，避免造成危險。所幸事發時間是在深夜，龍安陸橋附近無人經過，未傷及路人。這次強震讓居民和政府部門都繃緊神經，各單位正積極排除每一個安全隱患，確保民眾安全。地震發生後，許多民眾因驚嚇而徹夜難眠，相關單位也持續關注災後狀況，進行必要的修復工作。

