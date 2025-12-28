強震全台有感！韓籍啦啦隊金佳垠嚇到僵住、禹菡第一時間急找貓

金佳垠。（CHEER UP提供）

年底最強啦啦隊派對正式引爆！《Cheer Up！》快閃活動12月28日熱鬧登場，由職業排球啦啦隊「桃氣女孩」打頭陣，一連三場與粉絲近距離同歡，現場氣氛嗨到最高點。下午第二場由金佳垠、禹菡、詩函現身，吸引大批粉絲到場支持。活動中也聊到前一晚發生的強烈地震，首次在台灣遇到如此劇烈搖晃的韓國成員金佳垠，回想當下仍心有餘悸。她透露，當時正坐在椅子上滑手機，突然一陣天搖地動，讓她瞬間嚇到不知所措，「滑到一半真的很慌，一直在想到底發生什麼事？什麼時候才會結束？」

金佳垠也分享，過去曾在韓國經歷過一次地震，但規模都沒有這次大，當下雖然有閃過「是不是要躲到桌子底下」的念頭，卻因為太害怕而完全僵住，「真的嚇到，什麼事都沒做。」

金佳垠第一次體驗近距離粉絲活動。（CHEER UP提供）

同樣是桃氣女孩成員的禹菡則是在睡夢中被搖醒，雖然被嚇得不輕，但第一反應竟是衝去找家中的貓咪，「一隻躲在沙發下，另一隻躲在餐桌下面，兩隻眼睛都瞳孔放大。」她也笑說自己完全是貓奴，「糟糕，第一時間想到的就是我的貓。」

詩函則表示，地震發生前才剛回完粉絲訊息，下一秒就感受到強烈晃動，「我直接站在原地被搖，跳來跳去，因為我真的很怕地震，而且這次搖很久，真的很暈。」來台灣短短3個月，金佳垠也分享參與《Cheer Up！》活動的心情，害羞表示很開心能透過這樣的機會和粉絲近距離互動。被問到最喜歡的台灣美食，她想都沒想立刻回答：「雞排！」

