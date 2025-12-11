強震前兆？北海道沙灘「2000沙丁魚擱淺」 震撼畫面曝光

國際中心／施郁韻報導

海灘上躺滿了數千隻沙丁魚屍體，民眾撿拾製作魚乾。（圖／翻攝自X平台 ＠kazuhiro_nikki）

日本青森縣8日深夜發生規模7.5強震，最大震度6強，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。有日本網友PO出一張照片，發現當天早上有上千條沙丁魚擱淺在北海道的一處沙灘，畫面相當震撼，詭異景象讓網友直言，彷彿是「地震前兆」。

一名「＠kazuhiro_nikki」網友在社群平台X貼出一段影片，可見到海灘上躺滿了數千隻沙丁魚屍體，「聽說在我的老家，沙丁魚被沖上海灘，可以隨意撿拾」，還幽默稱「沙丁魚現在可以賣多少錢？」

擱淺沙丁魚約有2000條左右，大多數已經死亡。（圖／翻攝自X平台 ＠kazuhiro_nikki）

據日媒《ENCOUNT》報導，該名網友向父親確認後，得知擱淺沙丁魚約有2000條左右，大多數已經死亡，不過體型圓潤肥美，家人還撿了一整桶的份量，想帶回家製成魚乾、料理。

該名網友提到，以前也曾發生類似情況，由於海豚驅趕所致，「漁夫說，應該是被海豚追上來沒錯。」

貼文一出，引起其他人熱烈回應，紛紛留言直呼「會不會是大地震前兆？」不過他回應，「我們家沒受到地震影響，所以有沒有關聯就不清楚了。」

