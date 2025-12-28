強震前合歡山「紅光照頂」！異象曝網抖：921也是…

生活中心／江姿儀報導



昨（27日）23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，劇烈搖晃全台有感。不過1名脆友昨（27日）剛好登上合歡山武嶺，在地震後曬出當天傍晚落日「紅光漫天」的奇特景象，直呼「今天的合歡山夕陽很紅，然後剛剛就地震了」。奇景曝光，引發熱議，網友見狀驚喊「對，921那天傍晚也是這個顏色的天空」、「紅通通，難怪會地震」。





7.0強震前合歡山「紅光照頂」異象曝！網見「1巧合」嚇壞：921那天也是…

合歡山昨（27日）下雪，深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震。（圖／民視新聞、中央氣象署提供）

受大陸冷氣團影響，合歡山昨（27日）清晨開始下雪，恰逢假日，不少民眾上山追雪。沒想到昨（27日）深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，原PO剛好身處台灣公路最高點「合歡山武嶺」，火速發文表示「今天的合歡山夕陽很紅，然後剛剛就地震了」，還曝光自己拍攝到的奇特美景。只見烈火般的夕陽燒紅天空，橘紅色的霞光穿透厚厚雲層，直逼雲海之上，原本靄靄白雪浸染的銀白天地消失，宛如末日降臨的場景。

原PO昨（27日）剛好身處「合歡山武嶺」，記錄下當天傍晚烈火般的夕陽燒紅天空。（圖／Threads ＠chun.1989授權提供）

貼文曝光，吸引大批網友圍觀，瀏覽次數破7.5萬次，將近萬人按讚。網友湧入留言區「好不可思議的景象」、「一切都是有徵兆的」、「原來是地牛翻身的前兆」、「紅通通！難怪會地震」、「真的燒到很紅，然後…然後地震」，也有人回憶起921地震「對，921那天傍晚也是這個顏色的天空！」、「天有異象，確實～～曾經聽一位朋友說，他曾經在 921 前期，真的是看過血紅的光與雲，持續幾天時間後，就發生了超大的地震」，不過友有人認為「這種不就都會出現，照你說的，不就時常都在地震了」。

網友見狀想起921地震，「對，921那天傍晚也是這個顏色的天空！」。（圖／Threads ＠chun.1989授權提供）













