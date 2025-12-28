強震前夜空出現流星？青綠火球劃過中南部畫面曝光 網狂猜真相

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

宜蘭外海昨（27）日深夜11點05分發生芮氏規模7.0強震，引發各界關注，而在強震發生前數小時，中南部夜空出現的神秘流星，也再度成為網友討論焦點。由於SpaceX的星鏈（Starlink）日前傳出有一顆衛星異常，預告將在幾周內重返地球大氣層，網友紛紛猜測這顆「神秘流星」是星鏈衛星的碎片。

在強震發生前數小時，中南部夜空出現的神秘流星，也再度成為網友討論焦點。（圖／台南式 Tainan Style FB）

昨日晚間7點左右，中南部夜空驚見一團青綠色火球劃過，不少台中、台南及高雄民眾拍下畫面，並上傳至Threads引發熱議。網友紛紛猜測該不明飛行物可能是火流星、隕石，甚至是火箭殘骸。接著深夜就發生7.0強震，驚人巧合讓不少網友懷疑兩者之間是否有關聯。

對此，知名社群粉專「台南式」分析指出，可能是馬斯克（Elon Musk）的星鏈衛星碎片所造成的現象。事實上，SpaceX在19日證實，旗下星鏈一顆衛星於17日發生異常狀況，雖然整體仍大致完整，但處於翻滾狀態，預計將在未來數周內重返地球大氣層，並在過程中完全燒毀。

對此，不少網友紛紛在留言區表示：「我還以為是聖誕老公公拉的雪橇掉下來了」、「剛好跟FGO的劇情有點不謀而合」、「那顆流星真的超亮的……掉下來時還在空中燃燒！！ 超漂亮。」

