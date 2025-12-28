強震前夜空現「流星」？ 其實是馬斯克的星鏈「掉鏈子」
[Newtalk新聞] 昨（27）日晚間 11 時台灣發生 7.0 地震，而嘉義、台南一帶民眾陸續在社群平台分享影像，指稱地震發生前數小時，夜空出現不明發光體，有人形容為「火流星」，甚至直呼「速度太快來不及許願」，相關畫面迅速在網路流傳。
不少民眾在 Threads 發文在行駛國道時看見空中發光體，台中上空、嘉義上空、彰化鹿港天文台、台南關廟、高雄大港橋均有民眾發文表示看到相同「一束光」飛過。
昨日Threads上討論熱烈，有的民眾認為是來自 SpaceX 的星鏈衛星，但隨即被其他網友糾正，表示星鏈「本體」應該不會如此明亮和快速，較有可能的是星鏈日前異常爆炸後的「碎片」墜落。也有民眾表示，當時看到的亮度確實不像星鏈的本體，飛行也沒有任何聲音。
而據 SpaceX 於12月19日發布的公告指出，星鏈編號 35956 號衛星日前在約 418 公里高度發生異常，推進系統出現問題，導致高度下降 4 公里，並釋放出少量可追蹤物體，形成一片碎片區。
據 SpaceX 官方表示，工程師已在著手尋找推進異常原因，並已和太空總署（NASA）合作追蹤爆炸殘骸。官方評估該衛星將在數週內重返地球大氣層，並於再入過程中完全燒毀，過程中不會對軌道中的太空站與太空人造成影響。
