強震前夜空驚現「青綠色火球」 台北天文館：不是馬斯克星鏈！

昨晚7時左右，台灣多地夜空出現一道青綠色火球劃過，有網友認為比較可能是日前發生爆炸的SpaceX星鏈衛星所留下的碎片墜落，不過，台北天文館依衛星位置推測，這個火流星是其殘骸的可能性較低，留下謎團。

許多網友昨都直擊火球墜落的畫面，驚訝表示「這是流星嗎？我來不及許願」、「一開始以為是煙火」、「我們剛剛才在納悶那是什麼！超亮」，地點從台中、彰化、嘉義、台南、高雄、金門等地。

眾人熱議火球究竟是什麼，有人開玩笑說「不知道是博派金剛還是狂派金剛來地球…?」、「弗利沙跟他爸爸的太空船來了⋯」、「外星生物不要來」，也有人覺得「不吉利」、「流星之後就地震了…..」，認為天有異象。

由於SpaceX曾於19日發出公告，指出星鏈編號35956號衛星出現異常，高度下降4公里，且釋放出少量可追蹤物體，形成一片碎片區，因此有網友認為那個火球是「馬斯克的星鏈衛星吧，特色就是一整排像流星」、「墜落的星鏈碎片吧！」。

不過，台北市天文館在臉書粉專發文表示，部署在花蓮的相機也拍到了這顆火流星，網傳是星鏈殘骸，但從衛星追蹤網站satellitemap.space的資料回溯，當時衛星的位置在紐西蘭西北方的南太平洋上空，此流星為該衛星殘骸可能性較低。

另也有些網友指出，星鏈碎片沒有那麼快跟亮，而且一次會出現很多個，覺得流星比較合理。

