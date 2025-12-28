強震嚇人！ 15公斤壁畫掉落 母急護女兒被畫重壓

地震警報聲一響，媽媽衝上沙發，沉著冷靜雙手緊抱，護住寶貝女兒。（圖／東森新聞）





昨天（27）晚間的強震，全台都有感，不少家長第一時間衝進房間內，抱起熟睡的孩子抱起，但也有爸爸是不顧一切，帶著女兒往外衝，完全忘了兒子和老婆，讓網友們哭笑不得，其中還有一位媽媽，冷靜的護住女兒，卻忘記背後還有重達15公斤的畫，地震時掉落被重壓，但只要孩子安全，一切都沒關係。

地震警報聲一響，媽媽衝上沙發，沉著冷靜雙手緊抱，護住寶貝女兒，但掛在牆上的畫，突然砰的一聲，整個掉落下來，媽媽及時站起來，用背部肉身擋下，直到地震暫時停下，他才鬆手查看狀況，並驚恐的說，這幅畫超過15公斤，但女兒安全最要緊，不只媽媽很驚慌，身為阿姨也一樣。

民眾：「啊啊啊啊，先過來先過來。」

深夜一發生地震，外甥女還趴在沙發上睡，阿姨和姨丈不顧一切就把孩子抱起來逃跑，旁邊的狗狗嚇到狂吠，連客廳監視器都被震到落地歪斜，他們還是緊抱外甥女，地震實在太搖晃，連桃園7樓住戶，都躲不過強震襲擊，小朋友一個翻身，整個房間就大力晃動，連寶寶攝影機都快被震壞，媽媽迅速衝進房間，猛力抱起孩子，周末深夜發生強震，很多人當下都來不及反應。

民眾：「弟弟咧，等下我還沒穿衣服，逃不了，不是啊14樓怎麼逃啊，我就問14樓要怎麼逃，我就問。」

嘴上說不知道怎麼逃，第一時間還是先去把睡著的兒子抱起來，但先生早就抱著女兒快速奔出門外，這影片被網友們笑說，爸爸抱女兒走得跟飛得一樣，卻把老婆兒子擺最後，果然前世情人最重要，不過也有爸爸把老婆擺在第一位。

民眾：「什麼，什麼東西。」

地震搖晃當下，爸爸立刻衝進房間，想找老婆在哪，桌面物品都掉落了，兩個兒子還坐在客廳，狂問這是什麼情況，但爸爸眼中只有媽媽，也讓人哭笑不得，除了保護寶貝小孩，身邊的愛人也不能忘，兩人坐在沙發，地震一發生，另一半緊緊抱住女友，還拿枕頭讓他保護頭，並快速起身查看狀況，還有人是一地震就拉著女友跑下樓，拉開鐵門往外衝，也被人大讚，選對人真的好暖。強震來襲，儘管驚嚇指數破表，第一時間想的還是最愛的家人是否安全。

