強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝

生活中心／楊佩怡報導

昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。





2寶爸被強震嚇壞「秒衝房間找老婆」！留兒在客廳「滿臉問號」42秒避難片曝光

2寶爸在地震當下飛快的衝進房間找老婆，獨留2個兒子在座位上滿臉問號。（圖／網友@chen11.23授權提供）

廣告 廣告

一名女網友在Threads上分享地震當下的監視器畫面，影片中可見一名原PO老公在正吃宵夜時突遇強震，老公先是遲疑了一下，確認是地震後先是將手中的宵夜送進嘴巴，隨後直衝房間找原PO，獨留2個兒子在餐桌前滿臉問號，看著爸爸衝進房間，小兒子發現不對勁，也跟著爸爸衝進房間。而畫面中的大兒子則右手拿著餐具，左手拿著手機，靜靜的坐在位置上隨著地震搖晃。

2寶爸被強震嚇壞「秒衝房間找老婆」！留兒在客廳「滿臉問號」42秒避難片曝光

小兒子發現不對勁也跟爸爸衝進房間，大兒子則待在位子上看著爸爸忙進忙出。（圖／網友@chen11.23授權提供）

畫面中還可見，在地震狂晃的當下爸爸忙進忙出，在客廳和房間之間來回穿梭，而大兒子則相當淡定的坐著，約10秒鐘時間後，大兒子才衝進房間避難。原PO事後將這段影片發上網，並直喊：「爸爸第一時間居然衝房間找我，讓小孩自行感受地震？！」。同時也補充後續表示，害怕地震的老公第一次遇到這麼大的地震，以為是怪物來襲。衝進房間是要告訴老婆「地震了」，並大讚老公有記得開門，後來一家4口也都睡在一起。此外，她也分享兒子因為驚嚇過度而發燒，體溫高達39.1度，令網友們心疼。

2寶爸被強震嚇壞「秒衝房間找老婆」！留兒在客廳「滿臉問號」42秒避難片曝光

強震搖到後方的物品都散落一地，大約震了10秒後，大兒子才急匆匆跟爸爸跑進房間。（圖／網友@chen11.23授權提供）

貼文曝光後，引來大批網友朝聖，並留言表示「老婆是真愛，孩子是意」、「只能說這老公很讚，但是這個爸爸不能要」、「容許我向哥哥致敬，從從容容」、「這老公給滿分」、「抱歉，但帶筷子逃生有點好笑」、「哥哥也太冷靜了吧，身體還有頭跟著搖好幾下才跑」，「家庭地位：筷子>太座>兒子」。





原文出處：7.0強震嚇壞2寶爸「秒衝房間找老婆」！留兒在客廳「滿臉問號」42秒避難片曝光

更多民視新聞報導

台東6.1地震只是警訊！郭鎧紋示警：恐有規模7↑強震

宜蘭7.0強震超搖！吊車大王家水晶吊燈「左右狂晃險墜地」畫面曝

宜蘭規模7.0強震「牆壁裂大縫」！嚇瘋：OMG

