強震夜全台有感！曹西平超冷靜 「一句話」提醒安全

記者林宜君／台北報導

地震後，演藝圈也陸續傳出報平安消息。資深藝人曹西平在28日凌晨12時過後於臉書發文透露，地震發生時他正坐在椅子上，先感受到強烈搖晃，隨後手機才響起警報。他選擇保持冷靜，坐在原地等待地震結束。

曹西平表示「還好我們都很幸運，搖晃時間如果持續再久ㄧ點的話，可能就要出大問題了。」（圖／翻攝自曹西平直播同樂會FB）

曹西平表示「還好我們都很幸運，搖晃時間如果持續再久ㄧ點的話，可能就要出大問題了。」曹西平也有感而發指出，近年每逢跨年或重要節日，似乎總會發生天災，提醒大家務必提高警覺，能不外出就盡量待在家中，「在家看電視也可以，安全第一」，同時也提到近期病毒流行，減少外出有助於降低風險，坦言相當擔心年輕人的安全。

