強震夜全台驚魂！小S罕見現身報平安 IG限動一句話引關注

台灣東部海域昨晚發生強烈地震，全台多地明顯搖晃，不少民眾驚魂未定。多位藝人陸續透過社群平台向外界報平安，其中正在休息中的小S（徐熙娣）也罕見發文，引起關注。小S在IG限時動態以白底黑字寫下「希望大家都平安無事」，並附上3個祈禱手勢，簡短文字卻流露對粉絲的關心。小S今年2月初經歷姊姊大S辭世後暫時停工休養，直到10月才於金鐘獎公開露面，平時鮮少更新社群，這次因地震現身，也被外界解讀為心繫大眾安危。

小S在IG限時動態以白底黑字寫下「希望大家都平安無事」。（圖／翻攝自小S IG）

同樣受到驚嚇的，還有小S節目搭檔派翠克，他也在社群平台發文直呼「超大，還好嗎」，道出當下不少人共同的震撼心情。根據中央氣象署資料，這起地震發生於12月27日晚間11時5分，震央位於宜蘭外海，地震規模達7.0，最大震度達4級，國家級警報隨即發布。氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，主因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊在隱沒帶發生碰撞，震源深度較深，未來一周仍須留意可能出現規模5.5至6.0的餘震。

