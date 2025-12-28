強震夜大亂！邵雨薇帶媽媽躲桌底 愛犬突「拉血虛脫」

邵雨薇強震夜帶媽媽躲桌底，愛犬突拉肚子出血、虛脫。（資料圖／陳俊吉攝）

宜蘭外海27日晚間11點5分發生規模7.0地震，全台有感，高雄市最大震度達3級，不少地區陸續傳出天花板、牆面磁磚掉落等損害。而女星邵雨薇當晚剛好回到高雄老家，一感覺地震就急忙拉著媽媽避難，怎料，愛犬竟突然拉肚子出血，讓她驚慌衝急診求救。

邵雨薇28日在社群問候粉絲，「地震大家還好嗎？」接著分享自己地震當時剛好回到高雄，所以有及時拉著媽媽躲到桌子下避難，但是住在高雄的愛犬「底迪」似乎身體不舒服，不願意一起躲桌子，反而不停繞圈圈聞味道，甚至選定位置後就開始拉肚子。

邵雨薇坦言，由於愛犬突如其來的異狀，她的心情也被震得亂七八糟，結果到了半夜情況尚未好轉，愛犬已經拉出血、無力，於是她急忙抱著愛犬直奔寵物醫院急診。不過，經檢查後愛犬沒有大礙，只是這樣一忙直到早上6點30分才得以入睡，她則無奈感嘆：「地震這天真的很混亂，希望大家也都平安。小迪一切健康平安。」

貼文曝光後，引來網友紛紛留言回應，「很好很好！雨薇也要好好的」、「雨薇要注意安全喔」、「大家都要平安」、「迪底平安耶～要繼續開心搖晃」、「小迪要健健康康的喔」、「幸好故事是個好結局」、「小迪好可愛，祝一切平安」、「高雄狀況怎麼樣，媽媽還好嗎」。

