強震夜氣象圖「全台下小雨」？鄭明典點出關鍵

生活中心／綜合報導

昨（27）日晚間11時05分左右，全台感受明顯搖晃，一起規模7強震撼動台灣本島。地震發生後不久，氣象觀測圖上卻出現一幕耐人尋味的畫面，全台多處雨量站突然冒出零星「小雨量」紀錄，引發網友熱議「是不是地震後下雨了？」。對此，前中央氣象局長、氣象專家鄭明典隨即發文解釋，這種現象並非真的降雨，而是氣象界早已觀察多次的特殊狀況，被稱為「地震雨」。





規模7強震後全台「下小雨」？鄭明典揭密強震夜「地震雨」背後成因

規模7地震全台有感，隨後氣象圖上發生「全台下雨」異狀。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告









鄭明典指出，「地震雨」其實是地震劇烈搖晃時，震動雨量計本體，導致儀器誤判為降雨，進而送出虛假的雨量資料。由於這類異常數值通常都很小，目前氣象資料並不會特別進行訂正，而是保留紀錄，並以「地震雨」稱之。





四張雨量圖揭真相 「有沒有地震」差很大

在鄭明典發文前，中國文化大學大氣系教授 劉清煌 也發出文章，同步整理了四個不同時段的累積雨量分布圖，進一步佐證「地震雨」的出現時機，與強震發生時間高度吻合。從圖表可清楚看出：





規模7強震後全台「下小雨」？鄭明典揭密強震夜「地震雨」背後成因

規模7強震後全台「下小雨」？鄭明典揭密強震夜「地震雨」背後成因。（圖／翻攝畫面）





第一張（22:00–23:00）：地震尚未發生，雨量分布正常，僅北部、宜蘭一帶有實際降雨。

第二張（22:30–23:30）：時間涵蓋23:11地震發生，全台各地突然出現大量零星、細碎的小雨量斑點。

第三張（23:00–00:00）：同樣涵蓋地震時刻，「小雨點」現象持續，全台分布更為明顯。

第四張（23:30–00:30）：地震過後，異常斑點消失，雨量分布回歸正常型態。





貼文分析指出，第二、第三個時段多出來的雨量斑點，極可能就是地震造成傾斗式雨量筒晃動、觸發計數所致；而宜蘭與北部原本就有實際降雨，當中究竟有多少是真雨、多少是地震貢獻，則難以精確區分。

「地震雨」不是新現象 專家：過去已多次出現

鄭明典也強調，類似「地震雨」的觀測現象過去已出現過不少次，通常伴隨規模較大的地震發生，並非氣候或天氣突然異變。這類資料的存在，反而能成為判讀地震影響範圍、儀器反應的輔助線索。專家提醒，民眾若在強震後看到氣象圖上出現「全台下小雨」的畫面，無須過度解讀，也不代表天氣系統突然改變，而是地震對精密觀測設備造成的瞬間干擾。









原文出處：規模7強震後全台「下小雨」？鄭明典揭密強震夜「地震雨」背後成因

更多民視新聞報導

宜蘭外海7.0強震！19萬人湧「地震監視」掌握災情

深夜規模7地震！郭鎧紋示警「餘震恐接力」：週期需重新評估

直播打LOL遇地震！統神嚇壞「下秒繼續死守野怪」網笑瘋

