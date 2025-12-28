即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

昨（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強震，嚇壞不少民眾。除了位於宜蘭縣冬山鄉的熱門農場「斑比山丘」內，部分水豚一度因劇烈搖晃而倉皇奔逃外，監視器畫面也拍下，壯圍鄉「蘭陽動植物王國」內的袋鼠，原本正在休息，卻在強震來襲瞬間集體「彈起來」四處跳躍，驚險畫面全都錄。





中央氣象署表示，昨日深夜11時05分，東部海域發生規模7.0的地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，深度72.8公里，屬於中層地震。

廣告 廣告

快新聞／強震夜襲宜蘭！水豚奔跑3秒定格、袋鼠「集體彈跳」畫面曝

昨（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強震。（圖／中央氣象署提供）

「斑比山丘」昨日在「脆」（Threads）發文指出，地震發生後，農場內的保母第一時間查看監視器畫面，確認動物們的狀況，所幸僅有少部分水豚短暫竄逃，整體並無大礙。

快新聞／強震夜襲宜蘭！水豚奔跑3秒定格、袋鼠「集體彈跳」畫面曝

「斑比山丘」內的水豚一度嚇得倉皇奔逃。（圖／翻攝自「脆」＠bambiland.yilan）

從監視器畫面中可見，原本悠閒低頭吃草的「水豚君」們，在感受到一陣天搖地動後，先是向後退了幾步，接著朝同一方向奔跑，不過約3秒後便停下腳步，環顧四周，逐漸恢復平靜。

相較之下，「蘭陽動植物王國」內的袋鼠反應更加激烈，畫面顯示，原本趴著休息甚至熟睡的袋鼠，在發現劇烈搖晃後，紛紛驚醒並集體彈跳、四處奔逃，神情顯得相當緊張與焦慮。













原文出處：快新聞／強震夜襲宜蘭！水豚奔跑3秒定格、袋鼠「集體彈跳」畫面曝

更多民視新聞報導

全球都震！南美洲祕魯近海 稍早發生6.2強烈地震

高鐵停駛.班機重飛 7.0強震全台交通大亂

年輕人驚呼「最強地震」拿921比較！PTT網友回憶：不如多矣

