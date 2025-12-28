強震夜驚魂！邵雨薇「拉媽媽避難」牠拉血虛脫奔急診

邵雨薇回老家遇上強震，抱愛犬奔急診。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）





臺灣東部海域昨（27）日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，宜蘭縣地區最大震度4級，全台有感，許多民眾在睡夢中都被震醒，女星邵雨薇感謝大家私訊的關心：「地震大家還好嗎？謝謝私訊關心的大家，家裡一切平安。」透露家中愛犬深夜進急診的插曲。

邵雨薇今日在社群發文，提到昨晚地震發生當時她回到高雄老家，立刻拉著媽媽躲到桌子底下：「但是高雄的狗狗迪底牠剛好身體不適一直不願意過來，不停地繞圈圈聞味道，找好一個位置之後突然開始拉肚子。」強震令眾人感到心慌、徹夜難眠。

愛犬的異狀令邵雨薇相當憂心：「所以在地震的當下，我的心裡也跟震的亂七八糟！」果不其然到了半夜，狗狗拉肚子拉到見血、呈現無力狀態，她連忙抱著牠衝到動物醫院急診室，所幸就醫後已無大礙：「睡覺時已經早上6點30分，地震這天真的很混亂，希望大家也都平安，小迪一切健康平安。」



