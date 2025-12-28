強震守護台灣！陳達毅「領帶歪歪」開記者會 還原過程：床上急奔氣象署

記者蔣季容／台北報導

地震測報中心科長陳達毅地震後火速召開記者會。（圖／翻攝畫面）

宜蘭外海27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署23時50分就召開記者會，由地震測報中心科長陳達毅對外說明。網友也注意到陳達毅倉促趕往現場，因此領帶歪歪、頭髮凌亂，大讚他「辛苦了」。對此，陳達毅透露自己是從中和區住家出發，到氣象署因為電腦故障，他還幫忙修了電腦，怕記者們等太久，連鏡子都沒照就趕緊上工開記者會。

陳達毅接受《三立新聞網》採訪指出，自己在地震發生時已經躺床，不過還沒睡著，由於當天正好輪到自己值主管待命班，因此地震結束後他立刻下床、換好衣服，便開車從中和住家趕往中正區公園路的氣象署。

陳達毅表示，他在路途中有與地震測報中心主任吳健富通話，確認地震資訊，並於23時30分抵達氣象署。當時署內3名值班同仁已經準備好地震簡報，陳達毅一到場便換上西裝，本想照鏡子整理儀容，但因為署內電腦突然故障，他幫忙處理技術問題，因為怕記者們等太久，因此他也沒照鏡子，就直接上場召開記者會。

陳達毅提到，自己2005年10月就在氣象署任職，2022年21時41分，台東關山發生規模6.4地震，當時他也是從家裡趕到氣象署召開記者會。此次受到網友關注，他也害羞地說「感謝大家的支持」，強調這些都是份內之事。

陳達毅出生於1980年，2005年進入中央氣象局擔任技佐，2020年擔任課長，2023年氣象局升格為氣象署後擔任科長。事實上，陳達毅是地震預警系統開發人，他強調，地震發生往往突如其來，每一次狀況都不同，不能因為這次順利發布警報就掉以輕心，「如果沒有持續檢查系統、檢討不足，下一次隨時可能出現誤發或漏發。」近年來氣象署人員持續與國外專家交流，希望整合各國優點，持續提升系統準確度。

