強震後下床趕往氣象署說明 陳達毅曝「歪領帶」主因：職責所在

氣象署地震測報中心陳達毅科長。

台灣昨（27日）深夜11時5分發生規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，搖晃劇烈全台有感，氣象署隨即在深夜11時50分召開記者會，負責說明的地震測報中心科長陳達毅，卻因「領帶歪」意外引發關注，今（28日）他受訪回應，表示地震當下準備就寢，地震停止後馬上趕回氣象署，為避免媒體久候，加上工作電腦臨時出狀況，才會匆匆上陣。

氣象署昨（27日）夜間在地震45分鐘後召開記者會，由陳達毅說明，過程中雖冷靜、有條理，但網友從微亂、不正的領帶嗅出準備過程匆忙，猜測他應是從家中趕至氣象署，不少人為此大讚敬業，交通部長陳世凱也親自到網友留言回應：「地震不會挑時間，所以我們的守護也不會打烊。衷心感謝氣象署地震中心陳達毅科長與所有同仁」。

今（28日）陳達毅受訪也還原地震當下，和家人已躺平準備入睡，等地震停止後，便迅速從新北市中和區住家趕往氣象署，地震測報中心同事同步著手準備分析地震成因，陳達毅表示，抵達氣象署看完資料準備向媒體說明時，中心電腦卻突然出問題，也擔心媒體等太久，一換完西裝、連廁所都來不及去就上陣。

面對網友稱讚敬業，陳達毅則謙虛表示，這是工作職責所在，他也指出，地震測報中心24小時都有3人值班，主任、副主任、科長及技正則輪值主管待命班，只要有規模6以上地震，就會立刻趕回氣象署對外說明，陳達毅也透露，昨晚除了他之外，主任、副主任及技正也都第一時間趕到，即便並非輪值待命班，大家都主動回氣象署共同協助地震觀測、分析。





