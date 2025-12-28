強震後全台下零星小雨？ 鄭明典揭「地震雨」成因：出現過不少次

宜蘭縣外海27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震。

宜蘭縣外海昨天（27日）深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，多地更觀測出最大震度4級，全台明顯搖晃。而在地震發生後，台灣各地累積雨量圖冒出灰色的「零星小雨」，引發網友疑問「是地震後下雨了嗎？」對此，前中央氣象局長鄭明典解答，「地震雨」其實不是真的下雨。

中國文化大學大氣系教授劉清煌在臉書發文指出，規模7.0地震在深夜撼動全台，不少雨量計紀錄到了「地震雨」，從4張累積雨量分布圖來看，第1個時段（22:00～23:00）及第4個時段（23:30～00:30）皆為正常的時雨量，而第2個時段（22:30～23:30）及第3個時段（23:00～00:00）的時雨量涵蓋到23:05的地震時間。

劉清煌說，全台多出了很多小雨量的斑點，應該是地震導致傾斗式雨量筒觸發雨量紀錄，由於宜蘭及北部地區本來就在下雨，有多少雨量是地震的貢獻，就不得而知了。

鄭明典則引用該貼文並撰文道，「地震雨」並非真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料，而這樣的現象已經出現過不少次，此種虛假的雨量紀錄通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只稱這現象為「地震雨」。

