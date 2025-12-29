強震後卜出空亡卦！命理師揭「這時間」大地恐再動怒

生活中心／李筱舲報導



27日深夜11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台有感。這是繼921及去年0403的地震後，第三起規模達7.0的地震。對此，知名命理老師高輔進使用易經卜卦，得到了「頤卦（意為吞噬）」及「空亡（意為很大的不利）」，發現「糟糕了！」，隨即在社群發文示警。





宜蘭7.0強震命理師卜出「空亡卦」 他示警「這段時間」大地母親恐再動怒！

高輔進老師透露，他為宜蘭強震起卦得到不太吉利的「頤卦」和「空亡卦」。（圖／翻攝自臉書粉專《科學的玄學 高輔進 官網 》、民視資料照）

27日深夜宜蘭外海發生全台有感強震。對此，命理老師高輔進昨（28）日在臉書發文透露，自己在地震當下，剛好與北部客戶在視訊諮詢，看見客戶家的吊燈大幅度擺盪，驚覺威力不小，便使用易經起卦，沒想到取卦得到「頤卦」，卦意為「吞噬」；太極空間取卦，得到「空亡卦」，卦意為「很大的不利」，發現「糟糕了！」。高輔進指出，繼本月「台南和高雄4連震」及「台東連續多起地震」後，他再一次卜到「空亡卦」，他提醒大家不可忽視「大地母親」的力量，尤其在跨年到農曆年間需特別留意，並點名南亞、印巴、非洲、南美、土等地域，也需注意「母親」動怒的可能。

宜蘭7.0強震命理師卜出「空亡卦」 他示警「這段時間」大地母親恐再動怒！

高輔進老師提醒民眾，在跨年到農曆年間需留意「大地母親」的力量。（圖／翻攝自臉書粉專《科學的玄學 高輔進 官網 》）

高輔進提醒，2025順風順水的職人、產業、行業，須注意安逸後的「轉機」的來臨，以及自身面對變化後的心境，可能會因反應不及，而被剝奪利益。他進一步指出，在變化迅速的「九紫離火運」中，上一秒與下一秒，會有180度的反差，他以社群網紅為例，若他們無法駕馭AI並尋求轉型，恐將面臨點閱率萎縮、業配量下滑等危機。所以，如何駕馭AI的特色，很可能是下一波高峰的關鍵因素。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

