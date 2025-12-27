強震後小心「建築物結構」出問題 專家示警見3裂痕快逃

台灣東部海域27日晚間11時05分發生規模7.0地震。（圖／翻攝氣象署）





台灣東部海域27日晚間11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方約32公里。地震瞬間引發全台民眾驚恐，多地明顯搖晃。對此，知名結構技師戴雲發也提醒，要注意牆面是否出現「／、＼、X」三種形狀的斜向裂縫。

根據中央氣象署觀測，本次地震最大震度為4級，涵蓋宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣、台中、南投、新竹市、苗栗、彰化、雲林、台東、嘉義縣、嘉義市及台南等地。高雄、屏東測得3級，連江、澎湖為2級，金門則為1級。

知名結構技師戴雲發提醒，強震過後應立即檢視建築物結構安全，重點落在「樑、柱、剪力牆」三大支撐構件。他指出，若出現斜向裂縫，例如「／、＼、X」形狀，可能代表主結構已受損，建議請專業技師進行進一步檢查。

戴雲發建議，震後檢查應從建築物最低樓層開始，包括地下室與一樓，採「由下而上」的方式仔細觀察。特別是水泥裸露、未裝潢遮掩的區域，若發現明顯45度裂縫、鋼筋外露或水泥剝落，都應引起警覺。雖然非主結構的裂縫不會立即危及安全，但仍需注意可能造成滲水或壁癌問題。

戴雲發特別提醒，室內隔間牆尤其是1樓隔戶牆具有次級防護作用，在主結構受損時能延緩危險擴散，因此震後若出現裂縫，應盡快安排修繕，避免後續居住品質受影響。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富則指出，這次地震屬於中層地震，由板塊隱沒作用引發。北部因地形盆地效應及高樓建築多，民眾感受較為明顯。他表示，今年全台已發生五起規模6以上地震，尤其宜蘭沿岸板塊活動頻繁。

氣象署提醒，雖然此次中層地震短期內引發海嘯的可能性低，但民眾仍應保持警覺，注意官方發布的最新資訊與安全指引。

