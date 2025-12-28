強震後必看！ICU醫師急提醒：快拿「小橘書」複習保命關鍵

生活中心／游舒婷報導

內政部從11月中旬起正式啟動《臺灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）家戶發放作業，用簡易的圖文幫助民眾從日常開始養成防災意識，昨（27）日晚間發生大地震後，ICU醫師陳志金也馬上發文分享小橘書的第16頁記錄著地震相關知識，提醒大家要拿出複習。

小橘書第16頁寫著地震相關應對方法。（圖／資料照）

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，全台震感明顯，不少人被嚇到不敢睡覺，而台灣作為地震好發的地方，擁有相關地震防災知識相當重要。ICU醫師陳志金分享，小橘書的第16頁上提到地震發生時的應對原則，首先，如果遇到地震，民眾應保持冷靜、就地掩護避難、等到搖晃停止，再根據人所在的位置，選擇掩護方式。

如果人在室內，建議做以下動作：

1.蹲下或趴下，避免被震倒。

2.躲到堅固的桌下或牆角，不要慌亂跑到戶外增加風險。

3.保護頭頸，等待搖晃停止。

如果人在室外，建議做以下動作：

1.停下腳步不奔跑，避免被震倒。

2.避開掉落物，到空曠處蹲下，不要嘗試跑到室內增加風險。

3.保護頭頸，等待搖晃停止。

若是當時人在車上，建議做以下動作：

1.馬上減速，開啟警示燈。

2.避開掉落物，到空曠處停車，不要嘗試跑出車外增加風險。

3.在車內等待搖晃停止。

