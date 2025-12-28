強震後應檢查房屋結構！ 專家：出現「／、＼、X」裂縫要小心

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0的強震，全台劇烈搖晃。知名結構技師戴雲發指出，強震過後應立即檢查「樑、柱、剪力牆」這三處關鍵支撐結構，若出現「／、＼、X」三種形狀的斜向裂縫應盡速請相關專業技師進一步檢視。

戴雲發曾在網站說明，地震過後民眾可以針對家中建物的大柱、大梁檢查，看看有沒有出現45度的裂縫，也要特別注意低樓層的結構狀況，千萬別輕忽地震對建物造成的損傷。首先可觀察整棟大樓外觀，房屋結構整棟皆是命運共同體，因此判斷結構是否安全，不能只看自家樓層，必須同時留意整棟大樓四周的外牆。亦可詢問左鄰右舍是否也有損害，再共同查看整棟大樓是否有異常歪斜、沉陷狀況，並檢查門窗是否有擠壓變形，牆壁、柱、梁、樓板等有無裂損。

戴雲發表示，地震來時，常造成建物受損倒塌的往往是整棟大樓的一、二樓，故可從一樓開始檢查，觀察公共空間的大梁大柱是否有45度斜裂縫、鋼筋外露或是水泥剝落的狀況，只要結構沒有被裝潢遮蔽的地方，例如公設大廳、樓梯間、地下室、垃圾分類室、或是地下停車場都應該要檢查看一遍。如果出現異狀就應通知管委會找尋結構相關技師做進一步的檢查。另外，需特別注意1樓若為挑高大廳，或被改建為超商、大型賣場、餐廳等建物，更要特別留意，避免發生「軟腳效應」。

戴雲發強調，地震發生時，房屋會因此產生震動搖晃，若結構不夠穩固時，則更容易在重要的結構體上產生斜的裂縫。「並非所有牆面上的裂縫都需要擔心，主要要查看撐起房屋結構的梁柱是否有受地震影響，或是看牆面大於25公分厚的剪力牆是否有出現大於0.3mm的斜45度角的裂縫。若有的話，代表結構已受到地震影響，未來若遇到強度更大的地震，其裂縫將更加擴大，甚至可能造成結構安全疑慮，建議應請專業的結構相關技師進一步勘驗，並給予專業建議。」

