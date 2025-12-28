強震後氣象署科長「歪領帶」開記者會 交長按讚、網喊：辛苦了

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0有感地震，全台民眾都十分關心現場狀況，中央氣象署緊急舉行記者會，負責說明的地震中心科長陳達毅意外成為觀眾焦點，交通部長陳世凱也現身說法，讓眾網友連讚「太辛苦了」！

中央氣象署地震測報中心科長陳達毅27日深夜在臨時記者會說明宜蘭地震情況，許多網友感謝氣象署人員緊急上場。（圖／中天新聞）

宜蘭外海27日深夜11時5分發生規模7.0地震，最大震度4級，花蓮地區搖晃時間長達21秒，北部多地也有約10秒搖晃，嚇得不少網友在社群平台分享地震驚人瞬間。中央氣象署連發布2次國家級警報，全國本島、離島均列入警戒範圍，並於當晚11時50分召開臨時記者會。

廣告 廣告

該次記者會由氣象署地震測報中心科長陳達毅負責說明，有網友發現陳達毅領帶歪歪、頭髮凌亂，像是剛從家裡趕到氣象署主持會議的。另1名網友也在Threads發文，陳達毅應是臨時上場才會打歪領帶，「氣象署地震中心值得掌聲」、「辛苦了你們這些守護台灣的人」！

交長陳世凱在網友貼文下方留言透露氣象署同仁辛苦。（圖／翻攝自Threads）

交通部長陳世凱在該貼文肯定氣象署人員的付出，「這位是我們氣象署地震中心的陳達毅科長。 氣象人24小時全年無休、全天候監控，就是要確保民眾生命安全。至於領帶的部分，當下情況真的非常緊迫，所以氣象署同仁們也沒注意到這個細節」。

還有一位氣象署人員鄭傑仁進一步提到，無論是地震、氣象、觀測或機房，全年24小時氣象署都有人值班，不過27日的地震是重大事件，需要開記者會，「科長應該是從家裡趕到現場，真的辛苦了」。

這篇貼文獲萬人點讚，網友紛紛留言讚賞，「由此可知他們有多趕」、「真的辛苦了，半夜要爬起來換正裝，調整思緒並面對鏡頭真的不容易」、「真的很辛苦又敬業」、「領帶歪不重要，我們重視的是專業與效率，辛苦了」、「謝謝所有的氣象英雄，辛苦了」。

延伸閱讀

南美洲也不平靜！秘魯外海今規模6.2地震 距岸邊僅36km

影/宜蘭強震福州震感強烈！大學生宿舍「瘋狂奔逃」畫面曝光

規模7.0地震「日本也有最大震度3級」2地海嘯預報！網曝驚恐瞬間