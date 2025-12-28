強震後氣象署「歪領帶」開記者會 交長曝原因！感動3.9萬人

台灣東部海域昨深夜11時05分發生規模7.0強震，全台劇烈搖晃，中央氣象署緊急於11時50分召開臨時記者會，播報氣象署地震中心科長陳達毅因倉促趕到現場，領帶歪斜、頭髮凌亂，引來網友讚賞「辛苦了」，貼文也釣出交通部長陳世凱留言指，當時情況緊急，才無法注意領帶細節；另氣象署同仁也表示，科長應該是從家裡直奔現場。

原PO今（28日）凌晨在Threads發文表示，氣象署昨深夜11時50分召開臨時記者會，播報人員領帶歪了，讓他直呼「辛苦了，你們這些守護台灣的人」。

另一名網友也曬出記者會截圖表示，領帶歪歪、頭髮凌亂，明顯是科長從家裡趕到氣象署應變，「深夜地震不知道全台各地有無災情」。

兩篇貼文曝光後，分別吸引1.2萬與2.7萬人按讚，其中一篇還引來交通部長陳世凱留言，他表示，召開記者會的是氣象署地震中心科長陳達毅，強調氣象同仁全年24小時輪班，確保民眾生命安全；至於領帶歪斜，他說當時情況緊急，同仁無暇顧及細節。

此外氣象署同仁鄭傑仁也在留言處回覆，他說氣象署無論是地震、氣象、觀測或機房，全年24小時都有人值班，不過昨天重大事件，需要開記者會，科長應該是從家裡趕到現場，「真的辛苦了」

其他網友也忍不住讚，「辛苦了，深夜還要趕快換上西裝開記者會」、「由此可知他們有多趕」、「真的辛苦了，深夜要爬起來換正裝，調整思緒並面對鏡頭真的不容易」、「真的很辛苦又敬業」。

