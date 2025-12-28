強震後注意！新北大樓外牆掉落、路面裂縫 餘震期間避開山區

平溪區106線72.3公里處往瑞芳方向發生邊坡土石滑落，影響雙向通行，新北市養工處搶修中，預計今（28）日下午3時開放單向通行。（新北市工務局提供）

台灣東部海域昨（27）日深夜發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級，新北市多處傳災情，包含新莊區龍安陸橋、板橋區中山路二段大樓發生磁磚掉落，以及新莊道路裂開、平溪區106線72.3公里處發生土石坍方導致雙向通行受阻等，所幸均未造成人員傷亡，目前新北市工務局已啟動應變機制巡檢其他狀況並加派人員施作維護。

工務局長馮兆麟表示，地震發生後，工務局第一時間即依災害防救計畫啟動應變機制，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路狀況，並要求工地自主檢查，以掌握災情確保公共安全，保障市民生命財產安全。近日仍發生餘震的可能，請市民朋友務必提高警覺，注意自身安全。

新莊區中央路，即購物商城宏匯廣場周邊道路，因地震出現路面裂縫部分，目前已由養工處完成填縫改善，後續將辦理刨鋪工程，維護道路品質與行車安全。（新北市工務局提供）

新莊區龍安陸橋出現部分柱面磁磚掉落，初步檢視橋梁主體結構並無異常，後續將全面拆除剩餘磁磚。（新北市工務局提供）

板橋區中山路2段巷弄大樓發生外牆磁磚掉落，工務局會同土木技師公會到場勘查，後續將要求住戶施作外牆防護措施。（新北市工務局提供）

其中新莊區龍安陸橋於地震後出現部分柱面磁磚掉落，養工處說明，該橋梁主體結構初步檢視並無異常，掉落磁磚已於今日凌晨3時30分清除完成，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計12月30日完成後開放通行。

新莊區中央路，即購物商城宏匯廣場周邊道路，因地震出現路面裂縫部分，目前已由養工處完成填縫改善，後續將辦理刨鋪工程，維護道路品質與行車安全。

另外板橋區中山路2段巷弄一處大樓也發生外牆磁磚掉落，工務局迅速會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人的安全。

平溪區106線72.3公里處往瑞芳方向發生邊坡土石滑落，範圍長約20公尺、高50公尺，影響雙向通行部分，工務局已於平溪端及瑞芳端設立交通管制點，目前區公所與養工處調派重型機具進場搶修，預計今日下午3時開放單向通車，將盡速搶修恢復雙向通車。

馮兆麟提醒，近日仍可能發生餘震，請市民提高警覺，注意自身安全，行經山區道路或老舊建築物周邊多加留意，如發現異常情形可即時通報相關單位，共同維護公共安全。

