強震後竹科深夜塞車！ 網揭原因讚嘆：致敬on call的台積超人

27日晚間11時許宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，不少台積電工程師趕回公司確認，進出園區的道路皆出現塞車情況。（翻攝Threads）

昨（27日）23時05分，宜蘭外海發生規模7.0地震，全台明顯有感。就在不少民眾仍驚魂未定之際，網路上卻出現另一幕景象，新竹科學園區方向深夜罕見塞車，多個路段在地圖上「紅爆」，讓網友忍不住讚嘆「致敬各位on call的台積超人」。

地震發生後，許多網友查看即時路況發現，新竹科學園區新安路、研發六路等主要道路，深夜仍車流不斷。有人直言，地震一停，工程師幾乎是第一時間出門趕往公司，甚至還沒等到天亮，園區周邊就已出現塞車情形。有竹科工程師留言表示，「超巨大地震，明天台積電一定人滿為患」，也有人感嘆「當地震停下來的時候，就是出門進公司的時候」。

為什麼深夜會湧現大量車潮？

不少網友指出，半導體產線對震動極為敏感，若發生強震，機台可能啟動保護機制，值班與備勤工程師必須立刻回廠確認狀況。也有曾在台積電工作的工程師分享經驗，表示只要輪值on call，遇到地震被震醒，幾乎都會立刻返廠支援，這已是園區內的「默契」。

文章曝光後，不少網友留言致敬，「比營區召回還快」「這效率跟責任感真的不簡單」「美國搶不走台積電不是沒有原因」，甚至直言「護國神山是工程師們撐起來的」。相關貼文在社群平台吸引超過5萬人按讚，不少人直呼既震撼又佩服。

台積電隨後於今（28）日凌晨說明，針對少數達到疏散標準的竹科廠區，已依緊急應變程序第一時間疏散人員，並完成清點確認全員平安。目前各廠區工作安全系統、水電供應與防震監控皆正常，未傳出重大受災情形，各廠也正進行巡檢與校正作業。

