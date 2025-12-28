強震後「歪領帶」火速上工！氣象署科長陳達毅還原情況

台灣東部外海27日發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署立即開記者會說明。（圖／東森新聞）





27日深夜11時05分台灣發生芮氏規模7.0強震，各地明顯有感。中央氣象署於23時50分緊急召開記者會說明地震情況，負責解說的地震測報中心科長陳達毅現身時，因頭髮略顯凌亂、領帶歪斜，在社群平台引發熱議。

陳達毅還原場景：立刻起床衝氣象署

根據《三立新聞網》報導，陳達毅表示，地震發生當下自己已經就寢，且當天正好輪值主管待命班，地震結束後立刻起身，從中和住家自行開車趕往位於台北市中正區的中央氣象署。途中也先與地震測報中心主任吳健富聯繫，掌握地震初步資訊，以便隨時對外說明。

沒照鏡子就上陣 只怕媒體久等

陳達毅說，約在23時30分抵達氣象署後隨即換上西裝，本來打算照鏡子整理儀容，卻因署內電腦臨時出現狀況，先行協助排除問題，擔心延誤記者會時間，最後索性未照鏡子便直接上工。他也回顧，2022年台東關山發生規模6.4地震時，自己同樣臨時從家中趕赴氣象署召開說明會，這次受到關注，他強調「都是份內的工作」。

「歪領帶」照瘋傳 交通部長留言肯定

陳達毅「領帶歪了仍堅守崗位」的畫面在Threads上被大量轉傳，交通部長陳世凱也親自在留言區回應，點名表揚陳達毅，指出氣象署同仁全年無休、24小時監控天災，就是為了守護民眾安全。對於領帶細節，陳世凱也替同仁緩頰，表示當下情況緊急，實在無暇注意外表細節。

網友則是紛紛對陳達毅表達感謝「辛苦了，半夜起床還要趕快換上西裝來開記者會」、「由此可知他們有多趕」、「請不要檢討辛苦的人員」、「半夜要爬起來換正裝，調整思緒並面對鏡頭真的不容易」、「感謝這些堅守崗位的人，我們才能歲月靜好」、「穿什麼都可以！謝謝辛苦的氣象署人員」、「辛苦了謝謝」。

