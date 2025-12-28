強震後 陳達毅「領帶歪」現身記者會！交通部長揭感人原因

政治中心／李紹宏報導

昨（27）日宜蘭外海發生7.0強震，氣象署不敢大意，在震後即發送第一波國家級警報，隨即加發離島預警。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌點出尤其是「陳達毅科長」功不可沒，也有網友注意到陳達毅領帶打歪了。沒想到釣出交通部長陳世凱親自回應，「當時情況緊急，（陳達毅）才無法注意領帶細節」，也有氣象署同仁指出，該名科長應該是接獲通報後，便第一時間由家中趕赴現場。

台灣青年民主協會理事長張育萌大讚，氣象署地震中心值得掌聲，列出3點功勞，更點出尤其是「陳達毅科長」功不可沒。（圖／翻攝自張育萌臉書）

27日深夜強震發生後，氣象署地震中心科長陳達毅第一時間召開記者會，因領帶歪斜、鈕扣未扣且頭髮凌亂的模樣引發熱議。青年發展協進會理事長張育萌與眾多網友紛紛表示心疼，這身顯得「狼狽」的裝扮，正映照出地震發生瞬間，專業公務員分秒必爭、從家中緊急衝回辦公室的急迫狀態。

對此，交通部長陳世凱解釋，當時因為情況緊急，陳達毅才會無法注意領帶細節。此外，氣象署同仁鄭傑仁也感性表示，雖然內部各單位全年無休、24 小時都有人留守，但面對如此重大的地震，科長仍第一時間從家裡飛奔回現場主持記者會，直呼「科長真的辛苦了」。

交通部長陳世凱。（圖／資料照）

事實上，這份敬業並非偶然，地震中心同仁長期處於高度壓力下，曾有人因餘震不斷，而堅守電腦前近24小時未闔眼。陳達毅過去就曾感嘆，災難發生時電話響個不停，恨不得自己有「三頭六臂」能應對。

相關文章一出，網友紛紛留言力挺，「領帶歪了才是最帥的勳章」、「謝謝你們讓我們在震後感到安心」、「謝謝專家提供專業保護大家」、「不只領帶，還有很多顆釦子也來不及釦，這真的很拚」、「有你們真好，謝謝，加油」、「真的很厲害了，我們是先收到警報過一下才地震的，謝謝地震中心」。

