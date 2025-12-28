強震後5分鐘爬梯查漏水 62歲校工友不幸墜樓亡

強震後5分鐘登梯查漏水，62歲校園工友深夜墜樓喪命。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭外海於27日深夜11時5分發生規模7.0的強烈地震，震央雖位於外海，但全台多地明顯有感，不少民眾在深夜中被劇烈搖晃驚醒。就在這場地震過後，新北市五股區一所國小卻傳出令人鼻酸的不幸事件，1名62歲林姓工友疑似在地震後巡查校園設施時，因攀爬鋁梯不慎摔落，後腦重創，最終傷重不治。

警方表示，地震過後，校方發現校門口一帶的管線出現漏水狀況，擔心影響校園安全及設備，隨即通報處理，林姓工友在地震發生約5分鐘後，於晚間11時10分左右，從校內宿舍前往地下室拿取鋁梯，疑似準備檢查疑似受損的水管設施。從監視器畫面可見，他獨自1人行動，過程中並無其他人陪同。

直到凌晨2時45分，校方總務主任在巡視校舍時，於4樓廁所內發現林男倒臥在地，身旁放置著鋁梯，現場已無意識。校方立即通報警消，並由救護車緊急將林男送往新莊部立台北醫院搶救，然而仍於到院前宣告不治，讓校方人員與同事相當震驚與不捨。

警方初步研判，林男應是在攀爬鋁梯檢查漏水狀況時，不慎失足跌落，導致後腦撞擊地面，造成致命傷害，現場未發現打鬥或外力介入的跡象，暫時排除他殺可能，該起事故是否與地震造成的環境不穩、設施受損或餘震影響有直接關聯，仍有待檢警進一步釐清。

