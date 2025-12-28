強震打亂交通！ 機捷一度全線停駛 雙鐵臨時停車
強震打亂交通！機捷一度因此全線停駛，緊急停靠最近車站，讓所有乘客下車，台鐵有4列次受到影響，而高鐵部分有6班次列車，一度臨時停車，所幸目前營運都正常。
乘客手上拿著衣物，依序下車，地震發生當下，不少民眾正在搭乘大眾運輸工具，其中機場捷運上的乘客就表示，地震一來，整個車廂明顯左右晃動，震感相當強烈，地震第一時間，機捷緊急停靠下一站，並讓所有乘客下車，同時全線停運，當時不少乘客下車後，趕緊拿起手機，和家人報平安，並確認地震資訊，還好現場並沒有傳出人員受傷。
列車廣播：「各位旅客請注意，各位旅客請注意，由於剛剛受到6級地震影響。」
至於台鐵部分，同樣受到影響，乘客坐在車廂內，嚇到一動也不敢動，台鐵公司統計，地震後有4列次暫時停車，一共影響旅客約275人，延誤時間約一個多小時，還好後續沿線及電力設施，巡查完正常，目前都維持正常營運。
列車廣播：「各位旅客列車暫時停車，如果有更進一步的訊息，我們將盡速通知各位。」
另外高鐵，在地震發生當下，共有6班次列車（南下4班、北上2班），一度臨時停車，為了確保旅客安全，並依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢，而巡檢期間，通過地震影響路段，各車次依速限降速行駛，不過，高鐵後續也在凌晨2時14分宣布狀況已排除，全線恢復正常運行，深夜強震一度打亂交通。
更多東森新聞報導
不斷更新／台東連4震！台鐵南迴停駛 預計復駛時間曝光
北海道大雪！新千歲機場取消120架次航班 鐵道列車也停駛
亦捷科際元旦退場 苗縣整併9路線由苗栗客運接手
其他人也在看
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
旅日成本再增加！日本政府拍板：明年7月起「出境稅」漲3倍
計畫明年暑假前往日本旅遊的民眾要注意了。日本政府於26 日召開閣僚會議，正式決議大幅調升「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）。自 2025 年 7 月起，每位旅客出境時繳納的稅金將從現行的 1,000 日圓直接飆升至 3,000 日圓（折合新台幣約 600 元），漲幅高達 3 倍。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 75
基隆-石垣島渡輪明年1月開航 估1年達7至10萬旅次
今（2025）年在基隆靠港的國際郵輪，到12月中，旅客人次突破95.2萬，創下歷史新高紀錄。原定12月底開航的基隆石垣島航線，目前確定延到明年1月開航，雖然定位與郵輪有所區隔，為郵輪式交通船，不過船商也預期，一年將帶來7到10萬旅次。觀光學者認為，基隆可發展更多具人文特色、小而美的行程，吸引旅客留下。公視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
Suzuki 新款跨界 SUV 粗獷升級！追加專屬配備滿足戶外玩家需求
Suzuki 今年 10 月在日本發表新款 XBee 跨界休旅，不僅改頭換面展現新意，並重新規劃內裝鋪陳強化科技感，動力系統也有所升級，大幅提升整體戰力，如今原廠接續宣布新款 XBee 也將登上 2026 東京改裝車展（Tokyo Auto Salon）舞台，改以有別以往的全新粗獷形象現身。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 2
寸步難行！北海道暴風雪教練救Ski 滑雪客：看不清
日本北海道遭遇暴風雪襲擊，二世谷、富良野等知名滑雪勝地受創嚴重！26日突發的暴風雪導致纜車緊急停駛，滑雪客受困山上，台灣滑雪客BUBU直呼「風勢強大得像颱風」。27日雪勢趨緩，但電車停駛、道路封閉等後續影響仍在。專家提醒，雪季旅遊應預留充足緩衝時間，並密切關注天氣與交通資訊，以確保旅遊安全。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？
愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
不用衝阿里山 中南部迎接最美曙光景點推薦！山海同框日出超感動
迎接新的一年，不一定要衝上阿里山才能看見最動人的曙光！中南部也有許多能把清晨感動放到滿分的觀日秘境，從能遠望層層山巒翻騰雲海的二寮觀日亭，到海天一線、光影柔美的七股海堤與旗津海岸；再到自然氛圍滿點的柴山、高美濕地與漁光島，不論你喜歡站在山巔俯瞰天地、或想在海邊看第一道金光染亮海面，都能找到屬於自己的日出儀式。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 10
2026春節機票攻略來了，日本機票有漲嗎？選這天飛省8千，避雷5天最貴區間
年關將近，明（2026）年春節將迎來9天的超長連假，不少民眾計畫出國旅遊，除文化、美食、觀光氛圍外，鄰近的地理位置讓日本成為台灣人旅遊首選國；值得注意的是，雖新台幣近來屢有浮動，但受央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒持續加劇，就有外匯專家預估，日圓兌美元走勢，估明年（2026）很可能觸及165，日圓是否能再有「甜甜價」備受關注；另一方面，由於新冠疫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
Honda Civic e:HEV RS Prototype現身東京改裝車展 搭載S+ Shift模擬換檔科技
隨著2026東京改裝車展Tokyo Auto Salon的腳步漸近，Honda再次向熱血車迷拋出了震撼彈。繼去年在日本市場推出搭載1.5T引擎與手排變速箱的Civic RS後，官方宣布將在車展上首度公開全新的Civic e:HEV RS Prototype。這款原型車的出現，象徵著Honda準備將運動化的「RS」精神注入旗艦油電系統，不僅要在節能與動力之間取得平衡，更要透過數位科技，重新找回油電車在激烈駕駛時所欠缺的感官連結。Honda宣布將在東京改裝車展上首度公開全新的Civic e:HEV RS Prototype，象徵著Honda準備將運動化的「RS」精神注入旗艦油電系統。這次改款最受矚目的核心，莫過於導入了源自新款Prelude的「S+ Shift」模擬換檔科技。即便e:HEV系統本質上並不需要傳統的多段位變速箱，但Honda透過精密的軟體演算法，在S+模式下主動控制引擎轉速、動力輸出的節奏，甚至同步調整模擬音效。這讓駕駛在使用方向盤撥片時，能感受到如同雙離合器變速箱般清脆、帶有轉速落差的換檔體感，成功突破了油電車在加速過程中轉速與動力反應較為平淡的刻板印象。 視覺設計上，CiCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
糖果燈籠海萌翻太平老街 雲林斗六一日遊景點推薦！吃喝玩樂一次收
雲林斗六即將可愛爆棚! 走進太平老街就被繽紛「糖果燈籠海」甜進心裡，彷彿走進童話世界；到「近水樓台湖畔森林咖啡」感受南洋度假氛圍，怎麼拍都像在海外旅行。想吃在地美食就衝超人氣「鄧肉圓」大啖酥脆肉圓，接著漫步「雲中街文創聚落」，在日治時期老宿舍裡遇見文青風情，最後到「膨鼠森林公園」讓孩子放電、大人療癒身心。來趟雲林斗六一日遊，吃喝玩樂、拍照打卡一次滿足。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
台東這樣玩最出片 招財貓土地公、美館館裡看海、卡通車遊伯朗大道！6大玩法一次滿足
想拍出滿滿記憶卡的台東行程，玩法一定要夠有梗！從能俯瞰太平洋的海景盪鞦韆與高空滑索、伯朗大道上超吸睛的狗狗造型卡通電動車，到鹿野鄉公所童話感爆棚的糖果屋建築，一路都是社群熱拍焦點；再加碼順遊花蓮理想大地，體驗超跑造型卡丁車，動靜皆宜、親子情侶都適合。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 22 小時前 ・ 2
420匹馬力與碳纖維武裝的極致進化 Lexus RZ 600e F Sport Performance正式發表
身為Lexus品牌首款純電休旅，RZ系列在問世之初雖展現了豪華與寧靜的本色，但在熱血車迷眼中，似乎還少了一點「狠勁」。Lexus顯然聽到了這份渴望，近日正式於日本市場發表了家族最強旗艦：RZ 600e F Sport Performance。這款車不僅繼承了先前限量百台RZ 450e特別版的強悍基因，更將性能數據與空力設計推向新高度。最令市場振奮的是，這次新車不再是少數人的專屬收藏，而將作為常規的高階版本進入市場，向世人展示Lexus邁向電動性能領域的決心。Lexus於日本市場發表了家族最強旗艦RZ 600e F Sport Performance，向世人展示Lexus邁向電動性能領域的決心。視覺張力上，RZ 600e幾乎將2023年RZ Sport Concept概念車的誇張元素完全實體化。車身換上了一套極具侵略性的碳纖維空力套件，包括開孔引擎蓋、大型前分流器、寬體輪拱鰭片，以及辨識度極高的「雙片式」後大型尾翼。這些配備並非虛有其表，而是能實質產生強大下壓力的功能配件。搭配降低20mm的車身重心與21吋Enkei消光黑輕量化鋁圈，整台車從靜止時就散發出一種低伏、隨時準備獵食的肅殺氣息Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻華先進首款電動車「Bria」亮相 90萬有找尬新款RAV4｜#鏡新聞
今年台北車展將在12/31正式登場，但搶在車展前，不少新車已經陸續亮相，像是日系品牌TOYOTA宣布，旗下RAV 4將大改款，六款油電車型，主打汰舊換新價最便宜百萬有找，另外鴻海旗下鴻華先進正式併購裕隆納智捷品牌後，也隨即亮相第一款電動車Brai，號稱新車價不到90萬，要以全台最便宜電動車的價格，搶攻市場。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
遠離塵囂放鬆身心好去處 草莓王國栃木縣來台推觀光
南部中心／曾依翔 鄭兆佐 高雄市報導推廣以草莓聞名的日本栃木縣觀光，來到高雄帶來草莓、梨子、和牛以及飯糰等，讓民眾免費試吃，栃木縣地處靠近東京，可以泡湯，還有超寬廣竹林能悠閒散步，一直到春天也有櫻花以及單株就達一千平方公尺的紫藤花能朝聖，是遠離塵囂放鬆身心的旅遊去處。民視 ・ 1 天前 ・ 3
太平山回溫降雨！ 鳩之澤溫泉.蹦蹦車站仍湧人潮
今(27)日是週末假日，大批遊客把握時機衝上太平山想追雪！不過因為冷氣團減弱、氣溫逐漸回升，今日在宜蘭的太平山沒有冰霰和降雪，山上還下著雨，但遊客們依舊不減興致，當地的鳩之澤溫泉依舊湧入不少人到場煮雞...華視 ・ 1 天前 ・ 1
避開信義區人潮 看101跨年煙火不必卡位！6大私房景點超浪漫
跨年不想在人擠人的信義區卡位，其實也能輕鬆欣賞101煙火！只要選對位置，遠離喧鬧人潮，也能用更舒服、更浪漫的方式迎接新年。從河濱草地到靜謐湖畔，有的能倒映煙火光影，有的能在樹林間捕捉城市夜景，不必久站、不用推擠，依然能把101煙火完整收進眼底。這次精選6個私房觀賞點，其中這2個更是老手才知道的隱藏版景點，跨年想優雅一點，真的可以。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 6
濕冷天氣不減遊興！ 清水地熱竹簍煮蛋.玉米超夯
冷氣團發威，全台氣溫溜滑梯，大量遊客今(26)日湧入宜蘭知名景點「清水地熱公園」。不論是煮食區或是泡腳區，都擠滿觀光客，搶著體驗用地熱泉煮蛋跟香甜玉米。撐著雨傘提著竹簍，將食材放入熱騰騰的溫泉裡，等個...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「東方快車」全新上路！巴黎到阿瑪菲海岸 4天3夜31萬起
大家熟悉的「東方快車」，即將有新的路線。預計將從法國巴黎前往義大利的阿瑪菲海岸，4天3夜的行程，旅費估計要新台幣31萬。美國有線電視新聞網CNN，最近都提早登上全新打造的東方快車，看看上頭有什麼特殊的設計。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
春節晚鳥撿便宜 可樂旅遊馬年清倉優惠
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】春節連續假期倒數不到兩個月，旅遊市場再掀一波晚鳥搶購潮。可樂旅遊表示，20互傳媒 ・ 8 小時前 ・ 1
Toyota台北車展16款新車同台展出！純電Urban Cruiser、跑旅Crown Sport、大改款RAV4將亮相
Toyota前進2026台北新車暨新能源車大展，以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京移動展核心精神「TO YOU」，並結合「Mobility For All」為所有人創造幸福的品牌願景，帶來更多元的未來移動選擇，與消費者一起駕馭美好未來。本次車展特別規劃四大主題展區，共展出16台車輛，完整呈現Toyota多元且全面的產品陣容。現場將首度發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，並提前亮相全新大改款、日本進口的全球熱銷王者RAV4，同時展示兼具強悍性能與優雅風格、完美融合新世代運動美學的跑旅Crown Sport。為回應消費者長期以來的熱烈支持，Toyota亦於車展期間推出現場下訂專屬限定豪禮，讓更多消費者親身感受品牌對未來移動的承諾與行動。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話