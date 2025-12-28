強震打亂交通！ 機捷一度全線停駛 雙鐵臨時停車

機捷一度全線停駛。（圖／民眾提供）





強震打亂交通！機捷一度因此全線停駛，緊急停靠最近車站，讓所有乘客下車，台鐵有4列次受到影響，而高鐵部分有6班次列車，一度臨時停車，所幸目前營運都正常。

乘客手上拿著衣物，依序下車，地震發生當下，不少民眾正在搭乘大眾運輸工具，其中機場捷運上的乘客就表示，地震一來，整個車廂明顯左右晃動，震感相當強烈，地震第一時間，機捷緊急停靠下一站，並讓所有乘客下車，同時全線停運，當時不少乘客下車後，趕緊拿起手機，和家人報平安，並確認地震資訊，還好現場並沒有傳出人員受傷。

列車廣播：「各位旅客請注意，各位旅客請注意，由於剛剛受到6級地震影響。」

至於台鐵部分，同樣受到影響，乘客坐在車廂內，嚇到一動也不敢動，台鐵公司統計，地震後有4列次暫時停車，一共影響旅客約275人，延誤時間約一個多小時，還好後續沿線及電力設施，巡查完正常，目前都維持正常營運。

列車廣播：「各位旅客列車暫時停車，如果有更進一步的訊息，我們將盡速通知各位。」

另外高鐵，在地震發生當下，共有6班次列車（南下4班、北上2班），一度臨時停車，為了確保旅客安全，並依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢，而巡檢期間，通過地震影響路段，各車次依速限降速行駛，不過，高鐵後續也在凌晨2時14分宣布狀況已排除，全線恢復正常運行，深夜強震一度打亂交通。

