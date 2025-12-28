強震撼全台！地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」開記者會 本人揭原因

地震中心科長陳達毅召開記者會說明地震情形。（圖／翻攝自臉書，張育萌）

宜蘭縣外海昨天（27日）深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，最大震度達4級，台灣本島及澎湖、金門、馬祖均感受到明顯搖晃。地震發生後，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅於當晚11時50分緊急召開記者會對外說明，因行色匆匆、領帶歪斜，引發網友關注。

陳達毅今天表示，地震當下他與家人已準備就寢，感受到強烈搖晃後立刻起身更衣，從新北市中和住家趕回氣象署。途中，測報中心同仁已同步蒐集資料、分析地震成因。抵達署內後，原本打算整理儀容再面對媒體，卻遇到電腦突發狀況，擔心延誤發布時間，只能匆匆換上西裝便上陣說明，甚至連上廁所的時間都沒有。

廣告 廣告

對於外界稱讚敬業，他強調這是職責所在，地震測報工作隨時可能發生，且每次狀況不同，發布資訊後仍須持續檢討與優化流程。他也提醒，規模較大的地震後一週內仍可能出現餘震，團隊已做好隨時待命準備。

陳達毅指出，測報中心全天候有人值班，規模6以上地震即需立即返署說明。事實上，當晚除他之外，主任、副主任與多名同仁也第一時間趕回氣象署，共同監測後續地震動態，展現團隊高度警戒與合作精神。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

7.0強震！外籍女看護不逃「肉身護臥床嬤」 反被長輩暖心安撫逼哭6萬網友

深夜7.0強震！ 地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」召開記者會

深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者