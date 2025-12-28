強震撼動交通！台鐵列車被迫急煞「超級無敵晃」 275名旅客受影響

週六晚間宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台有感並影響大眾運輸系統。高鐵在南港至雲林路段測得1至2級地震告警，共影響6班次列車運行；台鐵則有4列次列車暫停，影響275位旅客，延誤約一個多小時。北部地區受影響較為嚴重，列車需配合安全巡檢而降速行駛，導致高鐵北上末班車延至凌晨1點50分才抵達南港站。所幸週日雙鐵系統已全數恢復正常運行。

宜蘭強震高鐵一度停駛。（圖／TVBS）

地震發生時，高鐵立即啟動緊急應變措施，廣播通知旅客「由於受到地震影響的關係，本列車在此臨時停車」。高鐵公司表示，地震當下南港至雲林路段測得1至2級地震告警，南下末班列車在凌晨0點50分到達左營，但北部受影響路段較長，需依速限逐步提速完成巡檢，導致北上末班列車延至凌晨1點50分才抵達南港站。

民進黨立委陳亭妃當時正趕搭最後一班高鐵返回台南，卻因地震而被卡在雲林。高鐵隨後廣播說明：「為了執行路線安全巡檢，目前本列車減速運轉，預計抵達各站的時間將會有所延誤。」

宜蘭強震台鐵延誤。（圖／TVBS）

台鐵同樣受到強震影響，廣播通知乘客：「由於剛剛受到7級地震影響，本列車將在此臨時停車。」有民眾分享在宜蘭車站搭乘的火車突然急煞，車廂「超級無敵晃」，感覺離死神很近。車站月台螢幕顯示，不論是普悠瑪還是區間車，都誤點將近半小時。

台鐵說明，地震後宜蘭礁溪到蘇澳段暫時停駛，影響4列次共275位旅客。在路線及電力設施巡查完畢後，列車順利恢復開行，但延誤約一個多小時。受影響最嚴重的是往東部行駛的列車，最晚一班是宜蘭到花蓮554列次，凌晨2點50分才抵達目的地。週日雙鐵系統已全數恢復正常運行，公路部分也未發現災情。但專家提醒，未來可能還有餘震，民眾搭乘大眾運輸時應隨時注意自身安全。

