強震為何北部高樓晃更明顯？專家談長週期地震運動：盼正視相關問題

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，較大的地震可能出現「長週期地震運動」，此類長週期波會傳得很遠，若進入台北盆地可能因共振效應被放大，更須留意對高樓建築造成的影響。他也提到，日本因高樓增多，已設有「長週期地震運動」警報分級，希望正視相關問題。

郭鎧紋說明，樓層越高，建築物的震動週期也會越長。他舉例，若10層樓的震動週期約1秒，20層約2秒、30層約3秒，超過1秒的屬於較長的週期。

廣告 廣告

郭鎧紋指出，台北盆地土壤較為軟弱，其週期帶大約落在1到2秒左右，若長週期波傳進盆地，可能出現放大情形；他形容，「你在1樓也許只有一級，但10樓、20樓、30樓很可能有達到3級、4級，甚至5級。」

郭鎧紋也提到，日本因高樓建築多，設有「長週期地震運動」警報，分成4階，且與一般的地震震度分級不同。他形容，3階可能幾乎無法走路，若達4階，書櫃等家具可能倒下。

郭鎧紋表示，台北市與新北市近年高樓建築增加，希望能正視長週期地震運動的問題，並「跟下一次大地震比時間」，改善台北盆地目前面臨的困境。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導