強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

Sam Lin、小S發地震文。（圖／翻攝自Sam Lin、小S Instagram）





臺灣東部海域昨（27）日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，宜蘭縣地區最大震度4級，全台有感，許多民眾在睡夢中被震醒，藝人小S（徐熙娣）、柯震東、「樂壇才子」Sam Lin（林中宣）接連發聲，回報自身安全，同時也關心粉絲們安危。

超級活網仔柯震東，在地震發生沒多久就於Threads上發文：「希望大家都沒事！」他透露自己目前人在日本東京，過幾天會回台灣面對現實，但仍不忘關心在台灣的民眾安危。小S在Instagram曬出全黑畫面，寫下：「希望大家都平安無事」的祝福話語。

廣告 廣告

小S為地震發聲盼大家平安。（圖／翻攝自小S Instagram）

小S為地震發聲盼大家平安。（圖／翻攝自小S Instagram）

創作歌手Sam Li年初才在泰國曼谷遇上大地震，今日晚間也在Threads上發地震文：「我的頭現在非常暈⋯⋯」他發佈一段家中水晶吊燈狂晃發出聲響的畫面，直呼地震超級大，更忍不住飆髒話。

Sam Lin家中水晶吊燈晃不停。（圖／翻攝自Sam Lin Instagram）

Sam Lin家中水晶吊燈晃不停。（圖／翻攝自Sam Lin Instagram）



【更多東森娛樂報導】

●張鈞甯「下樓倒垃圾」長這樣！影片瘋傳釣出本尊9字回應

●「健身女神」澀谷由里進軍SWAG！超狂上圍比臉大

●平安夜現身法院！傳粿粿、范姜彥豐 調解聲音大到法庭外

