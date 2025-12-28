強震環狀線又斷軌？乘客困1小時摸黑走貓道 新北捷運揭真相：緊急應變

記者陳韋帆／新北報導

昨（27）日深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，新北捷運環狀線因震度達標自動停駛，一列往新埔民生站方向的列車被迫卡在高架段。針對網傳「斷軌受困」說法，新北捷運公司嚴正澄清，系統是依據緊急應變標準作業程序（SOP）主動停車，並非發生斷軌。為確保高架軌道無位移或損壞，行控中心隨後採取人員引導，安排旅客踏上維修用的「貓道」步行至最近車站。

新北捷運公司指出，本次強震造成全台有感，捷運系統啟動緊急應變測試及檢測後，凌晨時分陸續排除障礙。

網傳捷運斷軌受困一小時 乘客摸黑「走貓道」離開

即使新北捷運稱全癸未有問題，昨夜有網友受困並PO出影片表示，地震發生於23時05分，受困旅客在車廂內等待檢查約一個小時，直至凌晨12時多才開始進行軌道疏散。

女網友在社群平台表示，當時被迫踏上僅容一人通行的維修貓道，看著右手邊數層樓高的懸空景色，即便沒有懼高症也感到「頭暈爆了」。

也有網友驚恐表示，該不會又斷軌了吧？不是才修好？網友的驚恐其來有自，不過，也因為以訛傳訛，讓部分民眾誤以為又斷軌了。

地震新北捷運啟動緊急應變 疏散乘客是為避免盲目復駛釀脫軌風險

新北捷運公司表示，環狀線屬於全高架路線，遇強震後必須由維修人員針對軌道、供電及通訊系統進行逐段人工巡檢，這類疏散作業是為了避免盲目復駛可能產生的脫軌風險，疏散過程皆有專業站務人員在旁戒護。

新北捷運公司指出，此次「人員走貓道」是標準避難流程，主因是高架路軌須確認無結構位移後方可復行。旅客全數平安抵達新埔民生站後，捷運公司隨即展開全線巡查，並感謝旅客在漫長等待中的配合。

