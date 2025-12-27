強震突襲竹科！護國神山部分廠區「急疏散」 台積電：安全系統正常運作

生活中心／程正邦報導

昨（27）日深夜 23 時 05 分，台灣東部海域發生芮氏規模 7.0 的強烈地震。此次震央雖位於宜蘭近海，但因規模巨大且能量釋放廣，新竹縣市最大震度皆達 4 級。全球半導體指標台積電（TSMC）在震後第一時間啟動緊急應變程序，部分位於新竹科學園區（竹科）的廠區因達疏散標準，連夜撤離線上人員至室外避難。

台積電：以人員安全為首要，啟動緊急應變 SOP

地震發生時，竹科地區感受到劇烈的水平搖晃。台積電隨即於今日（28 日）凌晨發布正式說明：針對少數達到疏散標準的竹科廠區，台積電已依據緊急應變程序（ERP），第一時間將線上員工疏散至廠房外安全地帶，目前正進行人數清點，確保全員平安。

台積電強調，目前各廠區的工作安全系統、水電供應及防震監控設備運作均正常，並未傳出火警或重大受災報告。雖然人員一度撤離，但精密機台通常具備自動保護機制。目前各廠正進行詳細的巡檢與校正，以評估是否對半導體產線造成零星晶圓損耗。

深夜強震 ，科管理局：部分廠商人員疏散、水電正常。(示意圖)

科技大廠連動：群創、竹科管理局密切監測

除了台積電，面板大廠群創（Innolux）也回報部分廠區機台啟動了保護性自動停機，正進行系統性檢查。竹科管理局（SIPA）則初步表示，轄內各園區水、電、氣體供應均維持正常，僅生醫園區部分大樓發生電梯故障，整體產業運作暫無重大影響，多數廠商在人員點名確認安全後，已陸續重返崗位。

根據中央氣象署資料，這起 7.0 強震震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，震源深度為 72.8 公里。由於屬於中層地震，震波能量傳遞範圍極廣，全台 15 縣市震度皆達 4 級。新竹縣、新竹市： 最大震度 4 級；桃園市、苗栗縣： 最大震度 4 級。

