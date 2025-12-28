強震緊急時刻 他力讚「這關鍵人物」功不可沒：領帶歪了也要守全台！

生活中心／李紹宏報導

昨（27）日宜蘭外海發生7.0強震，全台有感，也傳出零星災情，中央氣象署不敢大意，在震後即發送第一波國家級警報，隨即加發離島預警，守住國人安全。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌認為，氣象署地震中心值得掌聲，並列出3點功勞，更點出尤其是「陳達毅科長」功不可沒，真的辛苦了！

昨（27）晚發生7.0地震，地震中心科長陳達毅坐鎮深夜直播。（圖／翻攝自張育萌臉書）

張育萌在臉書粉專上指出，第一點是「重要資訊先講」，地震發生後約15.2秒，首波國家級警報隨即發布，也就是本島民眾手機收到的通知；到了第16.3秒，政府再發送第二波警報，擴及連江、金門及澎湖地區。同時提醒，未來一週內仍不排除出現規模5.5至6.0的餘震。

其次，張育萌稱讚「地震中心的應變」。地震發生後不到1小時，中心立刻釐清資訊、擺好投影片，並架好麥克風，只為向民眾報告正確資訊，讓大家能安心睡覺。

至於第三點，張育萌大讚「地震中心科長陳達毅」。深夜直播中，科長陳達毅站在麥克風前，不僅釐清震央在宜蘭外海、預告未來一週恐有餘震，更以正確的專業資訊平息全台民眾深夜焦慮。

回顧過往重大地震，陳達毅曾感嘆當電話響個不停時，恨不得自己有「三頭六臂」。地震中心常有同仁因餘震不斷，堅守電腦前近24小時未闔眼。這種「不猶豫、衝回辦公室」的文化，早已是地震中心這群專業公務員的日常。

最後，張育萌還發現，陳達毅當時在記者會上的領帶是歪斜，讓他相當心疼，也顯現出當時有多急迫，直呼「辛苦了，真的辛苦了」。

貼文一出，引發網友共鳴，「謝謝專家提供專業保護大家」、「不只領帶，還有很多顆釦子也來不及釦，這真的很拚」、「有你們真好，謝謝，加油」、「真的很厲害了，我們是先收到警報過一下才地震的，謝謝地震中心」。

