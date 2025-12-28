強震襲桃園震度達4級 市府啟動應變措施確保安全

因應桃園全區震度達4級，市府將啟動重要橋樑及列管邊坡將特巡作業。示意圖：截自freepik

昨（27）日晚間23時05分地震，桃園最大震度為4級，市府隨即啟動相關應變措施。目前轄內11家急救責任醫院急診運作正常；消防局各分隊主動出動消防車於轄內進行車巡任務，尚未接獲任何災情。

市府說明，桃捷、高鐵及桃園機場，經確認尚未接獲任何災情；桃捷在稍早全線列車依序進站清車後，目前列車以限速每小時25公里進行巡檢。同時針對全部施工中建築工地，已要求於七日內進行工程設施檢核，並持續調查有無災情，若有在建工程7日內灌漿之工地，將安排結構安全評估。

市府也提到，因應桃園全區震度達4級，市府將啟動重要橋樑及列管邊坡將特巡作業，其中，重要橋梁訂於48小時內巡檢完畢，邊坡部分則於24小時內完成巡查，確保安全。

