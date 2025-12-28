強震見人性光輝！ 印尼看護秒衝床邊「肉身護阿公」

台北市 / 綜合報導

昨(27)日晚間11點多地震當下，許多人驚惶失措想逃跑，卻有不只一名外籍看護，第一時間保護家中長輩，緊緊抓住床鋪，或是開燈確認狀況、耐心安撫，畫面被雇主PO上網，直呼這是跨越國家以及血緣的愛，帶您來看這暖心的時刻。

地震當下，警報聲大作，躺在床上休息的印尼籍看護，立刻坐起身來開燈看狀況，口中念念有詞，看護Honey第一時間以肉身保護熟睡的阿公，雇主游先生看到畫面相當感動。

當事人游先生說：「我看了，就覺得滿暖心的這樣子，然後我有問她說那時候妳在唸什麼東西，她說是她們印尼的意思，祈求平安的意思。」右手捂著胸口看護Honey驚魂未定，趕緊向門外的雇主報平安，她在去年12月來台灣新北三峽，照護70幾歲阿公的生活起居，平時悉心照顧。

廣告 廣告

27日晚間11點多地震當下，Honey的舉動，也讓游家人倍感窩心。鄒姓阿公VS.看護Abby vs .蔡小姐說：「地震了，對對對，沒事吧。」無獨有偶，住在花蓮縣的鄒姓阿公，地震當下還有些搞不清楚狀況，印尼籍看護Abby就趕緊起身，抓緊床鋪保護阿公。

當事人蔡小姐說：「因為我們也把她當家人，她會很緊張，那我會跟她說Abby沒關係，妳看一下，妳顧好阿公。」高齡83歲的鄒姓阿公，前陣子慶生Abby也列席開心合照，蔡小姐相當感恩，自己的爸爸心臟導管手術之後，受到良好照顧。

當事人蔡小姐說：「我們一直跟她說，什麼事都不重要，只有阿公最重要，所以妳隨時就是要注意阿公的狀況，然後一有什麼狀況，就是先把阿公照顧好這樣子。」

蔡小姐的家人直呼，這是一份跨越國家以及血緣的愛，謝謝Abby來到我們家，甚至還有外籍看護，不只照顧家人，還保護了毛小孩，抱在懷裡溫柔安撫，天搖地動地震當下，盡責貼心的看護，也讓這驚險時刻，溫暖一家人的心。

原始連結







更多華視新聞報導

7.0強震深夜來襲 阿嬤淡定「還在數錢」旁人心急如焚

85歲嬤臥床多處瘀青 印尼看護施虐全都錄.家屬提告

代步車阿嬤想買衣只能服飾店門口看 店員舉動網暖哭

