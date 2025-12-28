強震超晃 10位護理師「肉身護嬰」影片曝光！萬人淚讚：好感動

生活中心／李紹宏報導

給護理師按讚！台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，全台天搖地動，台中市最大震度亦達4級，不過在台中北屯「安馨產後護理之家」的監視器捕捉到了令人動容的一幕。10位護理師在強烈震動中，第一時間奮不顧身衝向嬰兒室，守護館內46名新生兒的安全。這段「肉身護嬰」的影片在社群平台Threads曝光後，引發全台網友熱烈迴響。

台中北屯「安馨產後護理之家」的護理師在6樓強震中堅守崗位，用肉身守護搖晃中的新生兒。（圖／翻攝自IG @anxin.tw）

根據了解，強震發生時，位於6樓的產後護理之家體感震度極為強烈。主管李汝宛回憶，當時家中擺飾摔碎聲不斷，但她顧不得財產損失，第一時間心繫嬰兒室，顫抖著手打開手機監視器。

畫面中，護理師們展現了極高專業素養，迅速執行防災訓練：

1.開啟逃生門：第一時間衝去開啟嬰兒室電動門，防止門框因地震變形導致受困。

2.集中避險：迅速將嬰兒床撤離牆邊、向室內中央集中，避免因裝飾物掉落受傷。

3.鎖定固定：熟練地鎖定嬰兒車輪，確保在劇烈搖晃中床位不會滑動碰撞。

待震動稍歇，護理師立即巡視公共區域環境，並主動撥打電話與傳送訊息向李汝宛及家長們回報平安，讓心急如焚的爸爸媽媽們放下懸在半空的心。

院方表示，近期地震頻繁，護理同仁一接到手機警報便提高警覺。地震當下，10名護理師放下手邊所有工作，忍受著搖晃帶來的恐懼，優先安撫46名寶寶。令人寬慰的是，在專業守護下，嬰兒室內的寶寶們沒有大規模哭鬧。

對此，李汝宛也大讚平常訓練有做好，護理師們真的超優秀，在災難面前，用行動詮釋了何謂專業與大愛，成為強震陰影下最溫暖的一道光。

影片一出，讓大批網友讚爆，「好感動，謝謝你們」、「當初我也在安馨坐月子，當時遇到0403花蓮大地震，他們的守護真的讓媽媽們感動」、「有愛的護理小天使們」、「謝謝護士們的用心照顧這些台灣的新生兒！ 請大家這幾天都要特別小心地震再次發生」。

