強震速報！桃機天花板震落、南澳短暫停電 消防署：交通設施無大礙

生活中心／程正邦報導

桃園機場天花板被地震震到掉下來好幾塊，還好深夜旅客人少，沒有人被砸到。

昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海爆發芮氏規模 7.0 強震，造成全台顯著搖晃。消防署隨即啟動災情彙整，初步確認全台除零星民生意外與公共設施受損外，尚無重大傷亡傳出。其中桃園國際機場傳出輕鋼架天花板掉落意外，交通部也針對陸鐵系統完成全面清查，確認目前運輸網絡運作正常。

27日23:05地震震樣位在宜蘭外海，北部晃得尤其劇烈。 (圖/氣象署)

機場與民生災情：桃機二航天花板墜落、雙北電梯受困

地震發生當下，桃園國際機場第二航廈部分候機室發生天花板掉落事故，所幸時值深夜人潮較少，未造成人員傷亡。消防署彙整各縣市災情如下：

* 台北市： 接獲 2 起瓦斯外洩通報、2 起民眾屋內受困，以及 2 起電梯受困案，消防局已全數排除。

* 新北市： 發生 3 起電梯受困案件，目前多數已順利救出受困民眾。

* 桃園市： 除機場設施受損外，另有 1 起電梯受困獲救報告。

* 宜蘭縣： 靠近震央的南澳地區於地震瞬間發生停電，台電隨即搶修，於 10 分鐘內（23:15）全數恢復供電。

有網友搭臺鐵在宜蘭礁溪蘇澳段遇到地震，列車緊急煞車超怕脫軌。（圖／翻攝自Threads @_______.hsu）

關鍵基礎設施：能源、供水與通訊均維持正常

針對國家重要民生基礎設施，經濟部與相關國營事業已完成初步巡檢：

* 台電： 核能、火力及水力各電廠運轉無礙，宜蘭停電地區已復電，其餘縣市輸電線路正常。

* 台水與中華電信： 全台供水系統及通訊網路運作穩定，未接獲斷水或大規模停話通知。

* 經濟部能源署： 公用瓦斯與油料管線經監控顯示壓力正常，無漏損報案。

交通網絡動態：五大捷運及台高鐵維持運行

交通部與各交通單位發布最新檢測結果：

* 鐵道與捷運： 台鐵、高鐵及全台四大捷運系統（北、桃、中、高）經慢速巡軌後，確認軌道安全，目前均恢復正常運行。

* 公路運輸： 國道 5 號由坪林行控中心確認全線通車；各高速公路與主要省道初步檢查均無邊坡坍方或路面龜裂災情。

氣象署說明，此次地震震央相當深，所以全台有感，未來三天要嚴防震度6的餘震。（圖／中央氣象署提供）

產業與環境監測：科學園區無恙、堰塞湖無異常

竹科、中科及南科管理處回報，目前各廠區營運基本無礙。農業部林保署針對地質脆弱敏感區進行監測，確認新竹泰崗溪及花蓮馬太鞍溪兩處關鍵堰塞湖均無崩塌或溢流徵兆。

