強震遇害？新北五股某國小「校工修漏水跌落鋁梯」 撞擊頭部不幸身亡

即時中心／林耿郁報導

昨（27）夜7.0強震過後，新北市五股區某國小傳出工安意外。校內一名62歲林姓工友，疑因查看地震造成的管線漏水情況時，不慎自鋁梯墜落撞擊後腦，經送醫搶救仍宣告不治；不過是否與地震間接相關，仍待官方認定。

新北市警察局蘆洲分局表示，今（28）天凌晨1時許接獲110通報，指五股某國小大門處，疑似因地震後管線破裂出現漏水情形，警方到場後聯繫校方警衛入內查看，共同尋找水閥開關。

沒想到在搜尋水閥過程中，凌晨2時45分許，在學校4樓廁所內，發現林姓工友倒臥地面，旁邊還有一支鋁梯。

現場119人員立即對林男實施搶救，並送往衛生福利部立台北醫院（新莊院區）救治，但2時56分到院前，林男已不幸明顯死亡。

警方調閱校內監視器畫面後發現，林姓工友於昨晚地震後五分鐘、約11時10分從一樓宿舍離開，前往學校地下室取用鋁梯後上樓，疑似準備查看水管損壞情形。

初步研判，林男可能在攀爬鋁梯過程中不慎跌落，後腦遭撞擊造成傷重不治，現場初步未發現外力介入跡象。鑑識小組已到場採證，並通知校方人員及家屬製作相關筆錄，後續將報請新北地檢署進行相驗，釐清確切死因。

由於事故發生在地震後處理校內漏水期間，外界關注是否為本次地震引發的疑似首起關聯死亡案例，相關單位預計將在調查結果出爐後，進一步對外說明。

震後學校發生漏水。（圖／蘆洲警分局提供）

