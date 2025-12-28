強震釀1死！五股1小學工友超盡責 勘災不幸撞頭到院前不治

新北市五股區的德音小學27日發生林姓工友勘災不幸喪生的意外。翻攝自Google Map



昨（12/27）深夜強震，新北市震度達4級，五股區的德音國小水管為此漏水，沒想到62歲的林姓工友前往勘查時不慎從鋁梯上跌落倒地，腦部受傷，後來學校總務主任與警方凌晨勘災時發現他已無呼吸心跳，緊急送醫，不幸的是林姓工友被宣判到院前不治，死因仍待釐清。

蘆洲警分局今日凌晨1時許接獲報案，說德音國小的某大樓管線有漏水情況，因此派遣德音派出所員警前往，確實看到小學大門處的水管漏水，主動聯繫校園警衛一起進校關閉水源。

廣告 廣告

就在勘察學校過程中，約2時45分，學校總務主任發現林姓工友倒臥在4樓廁所地板上，頭部有外傷，已失去呼吸心跳，趕緊通報119求助，不幸的是到院前不治。

據了解，林姓工友平常就住在小學一樓宿舍，警方從監視器畫面初步研判，林姓工友是在地震後約23時10分從宿舍走出，到學校地下室拿鋁梯到4樓廁所，想把水閥關掉，過程中不幸從鋁梯上摔下來，重擊頭部而喪命，不過確切死因已報請新北地檢署釐清，也請家屬與相關校方人員製作筆錄。

更多太報報導

跨年涼冷！ 林得恩預警：元旦過後至少凍10天

北捷大直站失控大吼 父在兒面前遭鋼叉、盾牌壓制

林森北路工安意外！同事中毒昏迷 他爬上地面求救搶回一命