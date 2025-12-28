強震間接釀1死！ 德音國小工友巡檢漏水「摔落身亡」

社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導

1227強震，間接造成一起死亡悲劇！地牛翻身，導致新北市五股的德音國小，4樓水管被震到裂開，一名林姓工友自發性回到學校巡查，拿了鋁梯要去維修，沒想到，疑似跌倒受傷，緊急送醫後，不治身亡，這名學校工友，平時也擔任義警，個性豪爽，這次意外，也讓親友十分難過。

滿頭白髮，穿著厚厚外套，不斷用手拭淚，他們是德音國小，死亡工友的哥哥跟弟弟，忍著悲痛情緒，到板殯處理手足的最後一程。

1227強震發生後，校園裡的水管裂開，學校裡的工友發現，急忙搶修，沒想到，疑似從鋁梯摔落，不幸身亡。





德音國小校長李財福：「在廁所裡面發現我們的夥伴，急救兩個小時之後，很不幸，主任跟我回報說，他已經走了。」

28號一早，再次回到德音國小，校園裡各處都還是充滿積水，整起事件會被發現，就是因為水滴落在遮光罩上，吵醒民眾，校方第一次巡查發現出水口，第二次巡查，看到林姓工友，倒臥在廁所地上，這名62歲的林姓工友，在校服務30多年，平時也擔任義警，為人孝順、個性豪爽，每回只要有地震、風災，他總是第一時間回自發返校巡查。





德音國小總務主任 劉主任：「他每一次該維修的各方面，他都會使命必達的去完成，因為他是水電專長，所以會跟我們，提供很多的建議，讓廠商的所有的施工能順利。」

蘆洲分局義警第三中隊副分隊長 陳忠勝：「該他做的他一定不推啦，裝備如果有小問題小瑕疵，或者是我們的配件之類的，有一些要採購啊，他都會幫我們去找。」

林姓工友一生都奉獻給學校、義警，這回因為強震巡查離世，也讓親友們萬般不捨。

