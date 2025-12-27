強震電梯恐怖巨響！議員浮現「人生跑馬燈」 專家曝正確應對方式

桃園市議員許家睿在地震時剛好搭乘電梯，讓他感覺腦中浮現人生跑馬燈。翻攝許家睿Threads



今天（12/27）深夜11時05分台灣東部海域發生規模7.0強震，國家警報大作，包括台北、新北、桃園、台中等全台多數縣市震度達4級，民進黨桃園市議員許家睿當時正在搭乘電梯，感覺到劇烈搖晃的他，在社群發文「人生跑馬燈…」感覺電梯隨時會解體。

今天深夜地震，全台各地明顯搖晃，許家睿當下正好在搭乘電梯，只見畫面不停劇烈晃動，發出「喀喇喀喇」的聲響，讓他人生跑馬燈一幕幕通過眼前，直呼「一瞬間我覺得電梯會解體」。

貼文一出，網友紛紛留言「你這音效完全大型災難片等級」、「非常可怕，電梯裡完全不知道該逃去哪」、「以後要先按每一樓層可以卡停」、「感謝你即時錄影，讓我們了解原來地震時坐電梯是這種情況」。

根據國霖電梯官網，搭電梯時如果遇到地震，部分機種可以讓電梯停在最近的樓層，若無法停在最近樓層，可按下所有目的地樓層按鈕，當電梯停靠後儘速離開電梯；另外，絕對不要強行脫困，因為可能會造成墜落或夾人等事故，受困時應使用緊急通話裝置與外部聯絡，耐心等待救援。

